Dix centimètres de neige pourraient tomber sur la région au cours des prochaines heures

Selon Environnement Canada, la région de la Lanaudière estime qu'un système dépressionnaire en provenance des Grands Lacs devrait laisser une dizaine de centimètres de neige sur les secteurs de Berthierville - Saint-Gabriel, Mascouche et Rawdon - Joliette ce soir et cette nuit. De plus, les vents prendront de la vigueur durant la nuit et créeront de la poudrerie par endroits.



Bien que ces conditions prévues ne justifient pas l'émission d'un avertissement, il y a de fortes chances que l'heure de pointe matinale soit perturbée. Heureusement, les désagréments de la circulation seront vite oubliés car on prévoit un peu de pluie en après-midi.