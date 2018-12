Comment repartir du bon pied en 2019 ?

L’hiver est toujours très long, le quotidien stressant et les fêtes de fin d’année éprouvantes pour l’organisme ! Pour garder le cap jusqu’au printemps, il est parfois nécessaire de revoir son rythme de vie. Voici quelques solutions pour aborder la nouvelle année avec entrain !

1.S’organiser au travail et à la maison

Avoir plus de temps pour soi est possible avec un peu d’organisation. Des applis comme Wunderlist, un aide-mémoire virtuel, remplaceront utilement les post-its collés sur le frigidaire que vous regarderez d’un air distrait. C’est un genre de to do list pour la maison à partager avec votre conjoint et vos enfants. Vous pourrez sans problème aller à votre cours de yoga en déléguant quelques tâches : faire les courses, passer l’aspirateur, plier le linge, ranger sa chambre !

Incontournable au bureau, l’appli Evernote rassemble au même endroit vos notes, documents, fichiers et images tandis que Trello vous sera d’un grand secours pour la gestion efficace de vos projets.

2.Se régénérer

Que diriez-vous d’une petite cure détox au lendemain des fêtes de fin d’année ? Durant trois jours seulement, ne consommez plus que des fruits et des légumes pour reposer votre organisme. Les seuls aliments autorisés durant cette période seront 1 yaourt par jour, 1 portion de poisson et 1 portion de fromage pour compenser le manque de minéraux. Pas de préparations industrielles, misez sur les produits naturels.

Mieux, faites une cure dans un centre de jeûne thérapeutique : ses bienfaits pour le corps et le moral sont incomparables, sans compter la magie du lieu. Le plein de plénitude pour aborder la nouvelle année !

3.Prendre de bonnes résolutions

Ne vous fixez pas des objectifs que vous ne tiendrez pas parce que trop rebutants ! Vous laisseriez tomber très vite. Mettez plutôt en place de nouvelles habitudes, raisonnables, qui respecteront votre équilibre. N’en attendez pas non plus trop de résultats, vous seriez découragé. L’important est de rester dans le plaisir.

Décidez par exemple de réaliser une épargne plus modeste, de quoi vous offrir par exemple une sortie culturelle par mois ou un bon restau en famille. Ne prenez plus l’ascenseur ni la voiture pour faire davantage d’exercice en allant au travail à pied ou en vélo... Bref, les choses toutes simples mises bout à bout vous feront davantage progresser dans votre quête du bien-être. Petit à petit, vous serez plus ambitieux !