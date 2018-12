Électroménager : comment prolonger leur durée de vie ?

L’électroménager coûte cher et quand survient la panne, le plus souvent en série quand on les a achetés en même temps, la note promet d’être salée. Pas de panique ! On peut lutter contre l’obsolescence programmée. Nos conseils.

L’entretien : la clé de la longévité

Un bon entretien est la meilleure des préventions contre les pannes ou la mort précoce de vos appareils.

Le frigidaire : si vous l’ouvrez trop souvent ou trop longtemps, vous consommerez davantage d’électricité, mais vous forcerez aussi le moteur de votre appareil qui devra refroidir l’air chaud qui s’y est introduit. Prévenez vos enfants pour qu’ils ne l’ouvrent pas sans cesse, rangez vos courses rapidement et d’une manière organisée pour ne pas avoir à chercher trop longtemps vos aliments. Ne le chargez pas trop non plus, il aura trop de produits à refroidir. Les pannes les plus fréquentes concernent le thermomètre. Nettoyez-le régulièrement, surtout les caoutchoucs pour l’étanchéité. Ne l’entreposez pas près d’une source de chaleur : plaque de cuisson ou radiateur.

Le congélateur : dégivrez-le régulièrement, en plus vous ferez des économies d’énergie.

Le lave-vaisselle : veillez à retirer les déchets de vos plats et assiettes avant de les placer dans la cuve, le problème le plus récurrent vient de la vidange qui se fait mal à cause de la saleté. Nettoyez aussi les joints de temps en temps.

Le lave-linge : ne surchargez pas votre tambour, le surpoids sollicite trop le moteur ainsi que la courroie. Nettoyez le filtre une fois par mois pour éviter les problèmes de vidange. Videz bien les poches des vêtements, les pièces métalliques endommagent le tambour et les joints.

La sécheuse : nettoyez soigneusement le filtre entre chaque cycle pour faciliter la circulation de l’air chaud.

Dernière tentative de récupération : la réparation

Un de vos appareils tombe en panne ? Ce n’est pas parce que vous l’avez acheté il y a quelques années qu’il faut le jeter. Faites toujours le point avec un professionnel avant de vous en débarrasser. Si vous devez en racheter un autre, demandez au commerçant à qui vous vous adressez de l’emporter quand il viendra vous installer le nouveau.

En revanche, si vous avez plusieurs appareils à jeter du fait d’un déménagement ou d’une rénovation, pensez à la location de conteneur. Vos appareils seront débarrassés sur simple appel et recyclés dans un centre de recyclage. Vous ferez un geste pour la planète.