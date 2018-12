5 solutions pour diminuer drastiquement vos charges mensuelles

Pour retrouver du pouvoir d’achat en l’absence d’augmentation de salaire, il ne reste qu’une seule chose à faire : réduire ses charges. Sur quels postes de dépenses gagner de l’argent sans se priver ?

1.Réduire sa facture d’électricité

Hydroquébec conseille de réaliser un diagnostic de consommation en guise de préalable afin de savoir si votre résidence est énergivore et sur quels postes en particulier. L’outil est d’ailleurs disponible sur leur site.

Si l’on considère le seul chauffage, en baissant la température de seulement 3°C lorsque vous êtes absent de chez vous, dans les pièces inoccupées ou la nuit, vous économiserez jusqu’à 5% d’énergie.

Investir dans un thermostat électronique est également un bon moyen de garder le contrôle sur la température de votre logement.

2.Diminuer les factures de téléphones cellulaires

Vous n’êtes pas marié avec votre fournisseur ? Remettez-le en concurrence au terme de votre engagement. Magasinez une meilleure offre en comparant les prix sur un comparateur de forfaits téléphoniques, par exemple comparaisoncellulaires.com. Plusieurs dizaines d’opérateurs se disputent le marché à coup de tarifs très intéressants.

Et si vous êtes plutôt fidèle, négociez votre renouvellement de contrat en menaçant gentiment de le quitter. En regroupant tous les forfaits de la famille chez un seul fournisseur, vous aurez aussi plus de poids pour discuter du prix.

3.Réduire ses crédits

L’accumulation de cartes de crédit représente au bout du compte de grosses mensualités, d’autant que les taux d’intérêt sont le plus souvent très élevés. Il est opportun alors d’obtenir une consolidation de dette avec mauvais crédit. Vous paierez une mensualité unique, plus basse que la somme de tous vos crédits grâce à un taux plus intéressant selon votre éligibilité. Le moyen de repartir à zéro.

4.Guetter les bonnes affaires

Guetter les bonnes affaires à l’épicerie ou sur internet permet de baisser le poste alimentation. Dès que les prix sont intéressants, achetez en plus grande quantité et congelez. Dans les supermarchés, tenez-vous-en à votre liste pour éviter les achats impulsifs qui coûtent cher.

5.Remettre en concurrence les assurances

Là encore, les comparateurs d’assurances en ligne sont bien utiles pour profiter d’offres plus avantageuses. Vous devriez aussi revoir vos garanties : avec le temps, vos besoins ont sans doute évolué. Par exemple, assurez votre véhicule en fonction du kilométrage parcouru dans l’année, le prix de l’assurance sera moins élevé. Si vous êtes un très bon conducteur, il est aussi possible d’augmenter votre franchise pour diminuer votre cotisation.