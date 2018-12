5 réparations de toiture essentielles

Les conséquences engendrées par une toiture en mauvais état sont aussi graves que nombreuses : infiltrations d’eau, détérioration du revêtement extérieur et perte substantielle de chaleur. Votre toiture est en mauvais état? Il n’y a pas une minute à perdre, lisez ce qui suit pour connaître la marche à suivre pour effectuer les réparations!

Réparer les bardeaux d’asphalte

Comme votre revêtement en bardeaux d’asphalte vise à protéger votre maison des infiltrations d’eau, vos bardeaux d’asphalte décollés doivent absolument être recollés grâce à une colle « mouillée ou à sec » ou bien à l’aide d’un scellant. Le bardeau ne retrousse que légèrement? Utilisez un tube de calfeutrage, il fera le travail.

Si la réparation à effectuer concerne de nombreux bardeaux, suivez les instructions suivantes :

Retirez la feuille de bardeaux endommagés en utilisant un pied de biche et en commençant avec la feuille la plus haute (si vous devez en changer plus d’une) ; Installez la nouvelle feuille en travaillant de bas en haut ; Relevez la feuille qui se trouve juste en haut pour clouer la partie supérieure de la nouvelle feuille sur le toit.

Vous songez à coller de nouveaux bardeaux sur les anciens? Soyez avisé que cela est une très mauvaise idée, non seulement l’étanchéité de la toiture pourrait être compromise, mais le fini inégal laissé par cette réparation sera très peu agréable à l’œil.

Réparer les soffites

Sachant que les soffites sont responsables de l’aération efficace de votre toit, vous devrez vérifier que ceux-ci ne sont pas endommagés. Au besoin, remplacez-les en travaillant délicatement pour ne pas les endommager.

Retaper vos clous

Bien que l’espace laissé autour du clou soit petit, il demeure tout de même une porte d’entrée pour l’eau qui pourrait s’infiltrer et causer la perte de vos bardeaux. Ainsi, il est important de reclouer tout clou qui serait sorti de son emplacement. Si vous devez remplacer vos clous en raison de leur usure, choisissez un modèle qui soit assez long pour traverser complètement les matériaux de votre toiture.

Pour une toiture en ardoise ou en terre cuite, demandez à un professionnel d’effectuer les travaux nécessaires, ceux-ci exigeant un savoir-faire particulier.

Remédier aux problèmes de ventilation du toit

La première question qui vient naturellement à l’esprit est bien sûr la suivante : mais comment savoir si un tel problème existe? Sachez qu’un problème de ventilation se manifestera par la présence d’un trop haut taux d’humidité à l’intérieur de la maison ou d’une chaleur intense dans les combles. Si une de ses deux situations se produit, vérifiez l’état de la ventilation.

Une trop grande chaleur dans les combles (particulièrement durant la belle saison) rendra inévitablement l’intérieur de votre maison plus chaud. Comme votre utilisation de la climatisation s’en trouvera augmentée, votre facture d’électricité sera malheureusement plus élevée. De surcroit, un manque de ventilation entraînera le dépérissement de votre revêtement de toiture.

Poursuivons en disant qu’un problème de ventilation entraînera une accumulation de glace sur le bord de la toiture, ce qui finira par faire pourrir les bardeaux et par laisser l’eau s’infiltrer à l’intérieur de la toiture. Faites donc régulièrement le tour de vos combles pour éviter qu’aucune des problématiques mentionnées ci-dessus n’a lieu. Vous ne voulez certainement pas que votre revêtement se détériore ou que l’isolation de votre maison soit compromise.

Réparer des solins

Comme vous le savez probablement déjà, les solins jouent un rôle primordial pour éviter que l’eau ne s’accumule sur la surface de votre toiture et qu’elle ne finisse par s’infiltrer à l’intérieur du revêtement. Un solin décollé s’avère donc être un problème auquel il faut remédier le plus rapidement possible.

Mais comment faire la réparation?

En utilisant tout simplement une colle à toiture. Si vous n’êtes pas certain de pouvoir recoller solidement les solins, n’hésitez pas à faire appel à un expert pour que celui-ci fasse la réparation

Que faire si un trou se trouve sur la surface du solin?

Pour un trou très petit, utilisez un scellant ou une colle à toiture pour le boucher en prenant d’abord soin de retirer la rouille autour avec une brosse en métal. Si le trou est supérieur à ¾ de pouce, placez une pièce d’étain sur celui-ci et collez-le avec une colle à toiture. Recouvrez ensuite la pièce avec une seconde couche de colle. Dépendamment du type de colle achetée, il se peut qu’il soit nécessaire de recouvrir la zone réparée avec une bâche.

