Nomination d'un nouveau président au conseil d'administration du Cégep régional de Lanaudière

Le conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière (CRL) est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Benoit Valiquette au poste de président. Nommé lors de la séance du 27 novembre dernier, monsieur Valiquette est membre du conseil d’administration depuis l’automne 2013.

Au sein du conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière, monsieur Valiquette représente le conseil d’établissement du collège constituant de Joliette. Il a également été président du comité de vérification du CRL et est maintenant membre du comité exécutif.

Infirmier de formation, monsieur Valiquette est présentement le directeur général des CHSLD du Groupe Santé Arbec. Il a auparavant occupé divers postes de gestion dans le réseau public de la santé et des services sociaux en plus d’avoir été, durant plus de 20 ans, chargé de cours à la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal.

« C’est avec enthousiasme que j’ai accepté de présider le conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière. Pouvoir cautionner les programmes élaborés et mis à jour pour répondre aux besoins de la société est pour moi une fierté. J’ai pu constater au cours des six dernières années au sein du CA le dynamisme des enseignants, qui ont à cœur la qualité de l’enseignement. Je suis privilégié d’avoir la possibilité de les appuyer et de pouvoir jouer un rôle influent pour le développement de la jeunesse lanaudoise », souligne Benoit Valiquette.

À propos du Cégep de Lanaudière

Le Cégep régional de Lanaudière est un établissement d’enseignement supérieur public. Sous l'égide d'un conseil d'administration et d'une seule direction générale, il se compose de trois collèges constituants situés à Joliette, à L’Assomption et à Terrebonne, de même que d'une direction de la formation continue et un siège social situés à Repentigny. Le Cégep régional de Lanaudière administre un budget annuel de 70 millions de dollars, compte près de 1 000 employés, offre plus de 40 programmes d’études et accueille plus de 6 100 étudiants au régulier et près de 740 étudiants à la Formation continue.