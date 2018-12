Ville de Joliette: plan d’action municipal 2019-2022 à l’égard des personnes handicapées

Avec l’adoption de son plan d’action municipal 2019-2022 à l’égard des personnes handicapées, la Ville de Joliette poursuit ses engagements quant à la promotion d’un milieu de vie inclusif et sans obstacles.

Issu de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, ce plan d’action prévoit de nouvelles actions à réaliser dès 2019 pour l’amélioration de la transmission d’informations entre la Ville et les personnes handicapées, la bonification de la certification « Événement accessible » et l’accès universel dans les parcs et bâtiments municipaux, entre autres.

Soucieuse d’améliorer la qualité de vie des Joliettains et Joliettaines, la Ville de Joliette a déjà réalisé plusieurs actions visant l’intégration et la participation pleine et entière de toutes les personnes vivant sur son territoire, incluant les personnes handicapées. Élaborés pour les années 2019 à 2022, les nouveaux objectifs concernent toujours la sécurité, les loisirs, l’administration municipale, les bâtiments publics, le transport, l’habitation, la qualité du milieu de vie et les communications, notamment.

La Ville de Joliette remercie le comité de travail et ses membres ayant œuvré à l’élaboration de ce plan d’action. Pour consulter le plan d'action de la Ville, cliquez ici.