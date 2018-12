Une visite surprise lord du dîner de la Chambre de Commerce du Grand Joliette

C’est avec étonnement et intérêt que les membres de la Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) ont été en mesure d’échanger avec le ministre Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne. M. Fitzgibbon, lors de son allocution, a dévoilé quelques priorités de son gouvernement.

Le ministre responsable de Lanaudière a été très clair quant à la situation de Lanaudière : « Lanaudière va présentement bien, a une bonne base, les indicateurs nous révèlent que la région fait de mieux en mieux au niveau de l’emploi. Il faut se servir des accords internationaux et des programmes existants pour réduire notre dépendance aux Américains. »

M. Fitzgibbon dit augmenter l’investissement innovation et numérisation et souhaite rendre les PME plus productives et plus compétitives afin de faire face au marché international.

« Il faut que nos entreprises se servent de nos accords internationaux et des nouveaux programmes comme levier important pour propulser nos exportations et ainsi réduire notre dépendance face au marché américain », a insisté le ministre responsable de Lanaudière.

