La formation universitaire maintenant disponible dans Lanaudière grâce au CRUL

Conférencier lors du dîner mensuel de la Chambre de Commerce du Grand Joliette, M. Pierre-Luc Bellerose, directeur général du Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) a souligné toute l’importance du Centre Régional pour la région de Lanaudière.

M. Bellerose a longuement expliqué la mission du CRUL, qui soit dit en passant n’est pas une Université, mais un intermédiaire afin de faciliter l’accès à la formation supérieure, à faire le pont entre les ressources, les entreprises, les organisations, à promouvoir les programmes disponibles et créer un bassin important de mains-d’œuvre qualifiées.

Le CRUL fait l’unanimité dans Lanaudière et permettra aux étudiants d’ici de ne pas quitter la région pour atteindre leurs objectifs universitaires. Ainsi, les étudiants vont économiser énormément en demeurant dans la région et il leur sera possible de minimiser leurs dettes. Le CRUL est la solution pour permettre aux étudiants de maintenir une certaine qualité de vie.

Enfin, les entreprises de Lanaudière vont bénéficier de travailleurs qualifiés permettant de développer davantage l'économie industrielle et commerciale.

Pour visionnez la vidéo de la conférence de M. Bellerose, cliquez ici.