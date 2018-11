Mieux comprendre les opérations de déneigement de la Ville de Joliette

Chaque hiver, près de 300 kilomètres de voies publiques et 120 kilomètres de trottoirs sont entretenus par le service des Travaux publics et services techniques de la Ville de Joliette. En plus du déblaiement, ces opérations comprennent le déglaçage, l'épandage de fondant ou d'abrasif et le chargement de la neige.

Comment aider aux opérations de déneigement?