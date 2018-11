3 outils pour développer sa rentabilité sur internet

La rentabilité d’un site e-commerce en particulier dépend de la campagne de communication mise en place. La réflexion stratégique autour de la visibilité de l’entreprise se mesurera à son taux de conversion. De nombreux outils différents, mais complémentaires sont très efficaces en plus d’être peu coûteux. Lesquels faut- il privilégier ?

1.Le référencement dans les moteurs de recherche

Le référencement naturel est l’outil de base d’une bonne visibilité sur internet. Il détermine son positionnement dans les pages de résultats d’un moteur de recherche. Pour atteindre ses objectifs, il faut exploiter des expressions clés correspondant aux requêtes des internautes. Avec au minimum une expression clé par page, le référencement sera efficace à moyen long terme. Néanmoins, cette stratégie suppose des connaissances techniques et la compréhension du fonctionnement des algorithmes. C’est donc une affaire de spécialiste.

Si vous n’avez pas le temps de vous investir dans le référencement naturel, déléguez ce travail à une agence de marketing. Les résultats seront mesurables plus rapidement.

Il est également possible d’acheter des mots-clés pour se positionner dans les pages de résultats.

2.Des fiches produits de qualité

La publication de fiches produits est très utile au référencement naturel de votre site. Destinées à informer les internautes, elles doivent mettre en avant ses caractéristiques techniques, mais aussi convaincre grâce à des conseils d’utilisation notamment.

Pour vos pages à l’étranger, il faudra faire appel à un cabinet de traduction pour des fiches produits pertinentes, une traduction littérale aura moins d’impact sur votre cible locale et ses habitudes d’achat.

N’utilisez jamais également telle quelle la description du fournisseur. Évitez également une argumentation trop commerciale. La fiche produit est une question de dosage entre valeur ajoutée, mots clés pour le référencement des contenus et conseils utiles.

3.La publication d’articles dans un blogue

Le blogue a pour vocation d’optimiser également le référencement naturel de votre marque. Comme il augmente sa visibilité dans les moteurs de recherche, les internautes ont donc plus de chance de tomber sur vous. Les études montrent d’ailleurs que les publications sur un blogue attirent plus de 70% des prospects grâce à seulement un article par mois. Le blogue sera encore plus rentable s’il propose un bouton d’appel à l’action pour stimuler le taux de conversion.

De plus, il vous permettra de vous positionner en véritable expert sur votre marché. C’est un investissement en temps à ne pas négliger.