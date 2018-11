5 raisons de choisir une carrière dans la santé

Les métiers de la santé sont très en demande : la population vieillit et beaucoup de professionnels vont partir à la retraite dans les années qui viennent. Pourquoi se destiner pour autant à une carrière dans la santé ? Voici cinq bonnes raisons pour vous convaincre.

1.De bonnes perspectives d’emploi

La pénurie de professionnels de la santé dans certains secteurs a déjà commencé : on recherche activement des médecins dans les services d’urgence, mais pas seulement, des infirmiers et des infirmiers auxiliaires également.

Dans le secteur dentaire, les denturologues connaissent 100 % de placement à la sortie de leurs études, du jamais vu ! Les pharmaciens et assistants pharmaciens sont en forte demande aussi.

Au total, ce ne sont pas moins de 22 000 recrutements prévus d’ici les toutes prochaines années. La santé ne connaîtra donc pas de crise de l’emploi avant longtemps.

2.Le choix des études

De nombreux métiers dans la santé ne nécessitent pas forcément d’études longues. Les étudiants ont donc le choix de leur cursus et pourront avoir une belle carrière néanmoins, d’autant que plus de 40 métiers dans le secteur sont en demande.

3.Le choix de son statut

Deux possibilités là encore : être salarié dans un hôpital, un centre de réadaptation, un centre de jeunesse ou encore un centre d’hébergement pour soins de longue durée par exemple ou s’installer à son compte. Les frais d’installation seront vite amortis. En s’équipant d’un logiciel de gestion clinique, le professionnel de santé simplifiera la gestion de sa clinique et de ses patients, il pourra ainsi consacrer l’essentiel de son temps aux malades.

4.De bons salaires

Les salaires sont bons et les professionnels jouissent d’avantages sociaux non négligeables. Par exemple, un technologiste médical touche un salaire annuel moyen de 39 400 dollars en début de carrière et passe à 54 000 dollars après 10 ans seulement ! Un infirmier avec la même expérience professionnelle se verra verser 60 000 dollars de revenus, et s’il est spécialisé et titulaire un diplôme de 2e cycle, son salaire grimpera à 72 000 dollars.

5.Un enrichissement personnel

Les métiers de la santé sont des métiers altruistes. En ce sens, ils sont valorisants sur le plan humain. On y rencontre des gens de tous les horizons, ce qui est très enrichissant. Aider les gens, sauver des vies, relever des défis est une source de satisfaction et d’estime de soi. Il n’y a pas de routine.