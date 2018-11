La campagne des cartes de voeux d'Amnistie internationale

Les citoyens et citoyennes de Lanaudière sont invités à la bibliothèque Rina-Lasnier le mardi 4 décembre 2018, de 16 h à 19 h, pour participer à la traditionnelle campagne de cartes de voeux d'Amnistie internationale.

Venez en famille, entre amis, avec vos collègues pour participer à un véritable marathon d'écriture pour tenter de faire libérer 10 personnes emprisonnées.

Vos mots auront un impact réel

En 2017, plus de 5 500 millions de cartes et de lettres ont été envoyées en provenance de 208 pays et territoires. Entre 2000 et 2018, les marathons d'écriture ont réussi à faire libérer 121 des 161 personnes emprisonnées. C'est un taux de libération de 75 %!

Cette année, 10 femmes ont besoin de vos messages : Amal Fathy, Atena Daemi, Awad, Geraldine Chacón, Goulzar Duishenova, Marielle Franco, Nawal Benaissa, Nonhle Mbuthuma, Pavitri Manjhi, Vitalina Koval.

Ensemble, envoyons un message fort pour rappeler notre engagement pour le respect et l'avancement des droits de la personne à travers le monde.