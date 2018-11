Améliorons la santé des hommes

La Table lanaudoise en santé et bien-être des hommes a dévoilé, plus tôt cette semaine, son premier plan d’action visant à améliorer la santé physique, psychologique et sociale des hommes lanaudois et à adapter les services sociaux et de santé aux réalités masculines.

Pour réaliser ce plan échelonné sur cinq ans, les organisations impliquées bénéficient d’une aide gouvernementale annuelle de 600 000 $ provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux.



Les études démontrent qu’au Québec, les hommes consultent moins que les femmes pour leurs besoins en santé ou en services sociaux. La plupart préfèrent tenter de résoudre leurs problèmes eux-mêmes et font moins souvent appel à l’aide disponible.

Objectifs du plan régional

Le Plan d’action lanaudois en santé et bien-être des hommes 2018-2023 propose d’offrir aux hommes des services pour améliorer leur santé avant que ne surviennent des difficultés, de diminuer les barrières d’accès afin de répondre à leurs besoins ainsi qu’à leurs réalités spécifiques et d’adapter les services des diverses ressources qui interviennent auprès d’une clientèle masculine.



« Les hommes jouent de nombreux rôles dans la société, de citoyen actif, ami et père, à travailleur, conjoint et proche aidant, en passant par fils et bénévole. Améliorer la condition de tous les hommes de Lanaudière, et en particulier celle des hommes en difficulté, ne contribue pas uniquement au mieux-être des hommes eux-mêmes, mais aussi à celui de leurs proches et de toute la communauté », souligne Marc-André Girard, chef de l'administration des programmes promotion, prévention et organisation communautaire au CISSS de Lanaudière et porte-parole de la Table.

Le dévoilement du plan régional a été fait dans le cadre des activités entourant la 5e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes qui se déroulait le 19 novembre dernier.