Place aux jeunes Lanaudière et Contact Joliette mettent tout en œuvre pour séduire de futurs médecins

Souhaitant contribuer à attirer une nouvelle relève médicale dans la région du nord de Lanaudière, Place aux jeunes Lanaudière et Contact Joliette se sont mobilisés pour une deuxième année consécutive. En partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, ils ont organisé le 19 octobre dernier, une tournée dans le nord de Lanaudière afin d’attirer des étudiants en médecine.

Cette tournée avait pour objectif d’encourager ces externes en médecine à choisir le Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Saint-Charles-Borromée comme lieu de résidence. Le programme de la journée leur permettait de parcourir les MRC de D’Autray, de Joliette et de Matawinie afin de leur montrer un aperçu du dynamisme de la région et des opportunités qui s'offrent à eux.

Comme la majorité des résidents en médecine choisiront d’installer leur pratique dans la région où ils ont effectué leur résidence, l’événement se déroulait à une étape cruciale de leur parcours scolaire et professionnel. C’était l’occasion idéale de susciter l’intérêt de ces futurs médecins pour la région. Afin de les séduire, l’initiative leur a permis de visiter les installations du GMF-U de Saint-Charles-Borromée, ainsi que du Centre hospitalier de Lanaudière, la bibliothèque Rina-Lasnier de Joliette, la Maison des contes et légendes de Lavaltrie et le centre plein air Kinadapt à Rawdon; en plus de rencontrer des personnes-clés et recueillir de l’information sur les ressources de la région. « Je souhaitais découvrir l’UMF et son programme de résidence, mais c’est toute une région que j’ai découverte! C’était une très belle organisation. Ça me permettra certainement de faire un choix éclairé », mentionne Florence Lizotte, externe en médecine de l’Université de Sherbrooke, afin de commenter sa participation à cette journée découverte.

L’organisation d’une telle journée s’inscrit dans la stratégie de Place aux jeunes Lanaudière et de Contact Joliette visant à favoriser l’attraction et l’établissement de jeunes diplômés dans les MRC de D’Autray, de Joliette et de Matawinie.

Les activités de Places aux jeunes sont soutenues par différents partenaires financiers, dont Place aux jeunes en région, le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement Desjardins, Emploi-Québec et plusieurs partenaires locaux. Contact Joliette est rendu possible grâce à la participation financière du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette.