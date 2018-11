Tourisme Lanaudière lance une démarche consultative et structurée avec les entreprises touristiques de la région. Cette démarche vise à mettre en place des stratégies concrètes pour appuyer les entreprises, que ce soit au niveau du recrutement, de la formation, de la rétention ou de l’attractivité. La première étape de cette démarche consiste à mobiliser les entreprises lors du Forum sur la richesse humaine en tourisme qui aura lieu le mardi 4 décembre prochain au Golf Montcalm.

Le Québec, comme beaucoup d’économies développées, se trouve dans une situation nouvelle : un changement radical où la préoccupation concernant le marché de l’emploi n’est dorénavant plus le taux de chômage ni la création d’emplois, mais plutôt comment faire face à la rareté de main-d’œuvre. L’industrie touristique n’échappe pas à cette situation et de nombreuses entreprises touristiques lanaudoises sont à la recherche de solutions viables.

Forum sur la richesse humaine en tourisme

Le 4 décembre 2018 aura lieu le Forum sur la richesse humaine en tourisme. Les participants pourront devenir des acteurs du changement et trouver ensemble des actions concrètes à mettre en œuvre collectivement. Leur démarche sera appuyée par la présence de plusieurs panélistes et conférenciers, contribuant ainsi à mieux comprendre les enjeux et surtout, les pistes de solutions à envisager.

En 2019, Tourisme Lanaudière appuiera les initiatives les plus porteuses identifiées par les entreprises. À cette fin, l’organisme est en train d’établir plusieurs partenariats notamment avec le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) ainsi qu’avec la Direction régionale de Services Québec de Lanaudière.

Par cette démarche, Tourisme Lanaudière affirme sa détermination pour être en mode solution afin de faire travailler ensemble les entreprises ainsi que les partenaires économiques de la région et d’être proactif face aux enjeux liés à la main-d’œuvre.

Le Forum sur la richesse humaine en tourisme est rendu possible grâce à la collaboration et la participation du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, du ministère du Tourisme, de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, de la Direction régionale de Services Québec de Lanaudière et de Tourisme Lanaudière. Pour plus d’information concernant ce Forum ou pour y participer, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Christophe Chavarria au (450) 834-2535