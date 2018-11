Plus de 250 personnes à la Journée santé 2018

Plus de 250 personnes se sont réunies le 2 novembre dernier pour la 5e Journée santé de FADOQ - Région Lanaudière, cette journée aura permis aux nombreux participants d’entendre plusieurs conférenciers parler de différents volets de la santé chez les jeunes de 50 ans et plus. La conférencière vedette Hélène Laurendeau, nutritionniste bien connue, a su transmettre avec passion et dynamisme ses connaissances!

Cette formule renouvelée de la Journée santé 2018 a permis aux participants d’entendre, en petits groupes, une dizaine de courtes conférences toutes plus intéressantes les unes que les autres! En fin de journée, la nutritionniste bien connue Hélène Laurendeau a prononcé une conférence qui a permis de démystifier certains volets de la nutrition et de donner quelques trucs pour simplifier la vie des gens au moment de cuisiner leurs aliments. Une conférence tout en plaisir et sans culpabilité!

Mesdames Danielle Perreault, directrice générale de FADOQ - Région Lanaudière, Francine Ranger, présidente du conseil d’administration de FADOQ - Région Lanaudière, Joanne Chaput, directrice générale du Manoir Louis Jolliet, ainsi que Raphaëlle Trépanier, directrice générale de la Résidence Marie-Clothilde sont satisfaites du succès de cet événement qui, année après année, fait la promotion de la santé de façon informative, dynamique et festive!

À propos de FADOQ - Région Lanaudière

Avec près de 500 000 membres dont près de 40 000 dans la région de Lanaudière. Le Réseau FADOQ est le plus important organisme d’aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu’une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.