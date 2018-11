Une Lanaudoise court pour la sclérose en plaques

C’est avec une grande fébrilité que Marité Godin a couru les 42 km du légendaire marathon de New York le 4 novembre dernier dans l’objectif de soutenir sa mère, qui est atteinte de sclérose en plaques (SP) depuis 15 ans.

En août 2017, Marité, résidente de Notre‐Dame‐des‐Prairies dans le comté de Joliette, prenait son courage à deux mains et s’inscrivait au marathon de New York dans le cadre des Défis d’aventure SP, organisés par la Division du Québec de la Société canadienne de la sclérose en plaques.

Courir pour stopper la SP

Après plusieurs mois d’entraînement et une collecte de fonds de plus de 5 500 $, la coureuse s’est rendue à New York en compagnie de ses plus grands partisans – les membres de sa famille – pour relever le défi d’une vie! Les fonds qu’elle a amassés contribueront à l’avancement de la recherche médicale sur la SP et au développement des services offerts aux personnes touchées par cette maladie.

Le Canada présente l’un des plus hauts taux de SP du monde et, seulement au Québec, 20 000 personnes sont atteintes de cette maladie neurologique. Il est donc primordial que les chercheurs puissent continuer leurs travaux afin que soit découvert le moyen de guérir cette maladie imprévisible, dont on ne connaît malheureusement pas encore la cause.

« Je vis au quotidien la réalité de la SP depuis 15 ans. Je suis proche aidante et je continue de garder espoir. Je crois en un avenir sans sclérose en plaques! », nous confie la marathonienne.

À propos des Défis d’aventure SP

La Société canadienne de la sclérose en plaques organise, depuis déjà sept ans, les Défis d’aventure SP. Il s’agit d’événements de collecte de fonds où se conjuguent aventure et philanthropie. Au cours des dernières années, quelques centaines d’aventuriers, dont des personnes atteintes de sclérose en plaques (SP), ont découvert les sites les plus mythiques du globe, notamment l’Everest, le Kilimandjaro, l’Acotango, le Machu Picchu, le Groenland et le Sahara.

Passez à l’action et inscrivez‐vous dès maintenant à l’un des Défis d’aventure SP : faites l’ascension du légendaire Kilimandjaro, vivez une expérience unique de kayak et de randonnée en Crète ou découvrez Moab, dans l’Utah, à vélo de montagne. Pour en savoir plus, visitez le defisdaventuresp.ca.