Le Marché De Rawdon entame sa 17e édition du Marché de Noël

Le Marché De Rawdon célébrera sa 17e édition annuelle du Marché de Noël. Les festivités auront lieu au cœur du village de Rawdon, au Collège Champagneur (3713 rue Queen) les 10 et 11 novembre de 10h à 16h.



Comme il s’agit du premier événement de Noël de la saison, les exposants regorgent de nouveaux produits et ce sera le moment idéal pour acheter tous vos cadeaux faits à la main. Les visiteurs auront le premier choix parmi les multiples variétés de produits fabriqués localement à Rawdon et ses environs.



«La demande pour les produits d’artisanats faite à la main a considérablement augmenté ces dernières années, ce qui est d’autant plus bénéfique, car en plus d’obtenir un produit unique, les achats faits au marché offrent un soutien direct et encourage les familles locales de notre communauté», a déclaré l'organisatrice Ashley Haugland de Rawdon.



Nouveautés cette année

Avec la demande, les organisateurs ont décidé d’agrandir l'événement cette année en incluant encore plus d'artistes et offrant davantage d'activités au public, y compris la présence d’un personnage très spécial pour les enfants.



En effet, le Père Noël lui-même sera présent pour la première fois au marché pour rencontrer les enfants et prendre bonne note de leurs listes de souhaits. Les familles sont donc invitées à venir rencontrer le Père Noël et pourront prendre leur propre appareil photo s'ils souhaitent une photo avec lui. De petits dons seront acceptés pour soutenir le comité Rawdon St-Patrick pour son prochain événement en mars 2019.

Un assortiment d'activités adaptées à toute la famille

Un mini-restaurant, des prix de présence à toutes les heures, du chocolat chaud gratuit, des maquillages de Mousseline pour les enfants et un atelier de décoration de vacances pour adultes sont au programme. Les artisans vendront des produits pour tous les goûts, en passant des vins produits localement aux jouets pour enfants. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour compléter votre liste de magasinage des fêtes.

Vous êtes encouragés à arriver tôt, car les 30 premiers visiteurs de chaque journée recevront une carte-cadeau de 5 $ à utiliser pendant le marché.

N'oubliez pas d'apporter vos conserves. Chaque denrée non périssable que vous donnez vous procure la chance de gagner un panier rempli de cadeaux faits à la main par les artistes.

Pour plus d'informations sur les activités et une liste complète des artistes, les intéressés peuvent visiter la page Facebook Le Marché De Rawdon.