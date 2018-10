Les techniques administratives du Cégep à Joliette remportent 4 prix

Le 26 octobre dernier, les étudiants du Cégep à Joliette inscrits en techniques administratives étaient fébriles. Ceux-ci allaient prendre part à la cérémonie d’ouverture de la compétition Place à la relève en gestion, laquelle était organisée par l’UQTR. Quatre équipes représentaient le collège lors de cette compétition académique : deux équipes en marketing, une équipe en comptabilité et une équipe en ressources humaines. Toutes ont très bien performé puisqu’elles ont été en mesure de décrocher une médaille et ainsi monter sur une marche du podium.



La performance des quatre équipes a permis au collège de démontrer son expertise en matière de comptabilité et de gestion, et le Cégep est très fier des prestations offertes par ses étudiants.



Place à la relève en gestion est la plus grande compétition académique collégiale en résolution de cas au Québec. Pour espérer remporter une médaille, les équipes du Cégep à Joliette devaient surclasser les 62 autres équipes concurrentes inscrites en marketing, en comptabilité ou en ressources humaines. Le cas réel de marketing concernait l’entreprise Hitachi, laquelle voulait faire la promotion de sa marque employeur. Le cas de ressources humaines traitait de conflits internes et le cas de comptabilité était lié à l’évaluation de projets.



La première équipe à représenter le collège présentait une solution de marketing. Les étudiants Charles Bruneau, Daniel Goyette-Pelletier et Virginie Paquette-Mélançon ont offert une performance de niveau universitaire et les juges comptent même implanter leur solution au sein de l’entreprise Hitachi. Cette présentation leur a valu une première position et le titre de meilleur communicateur a été remis à Charles Bruneau.



La seconde équipe était celle en comptabilité représentée par Ariane Lebrun, Camille Robillard et Alexandra Vassina. Elles ont débuté avec une introduction qui a fortement impressionné les juges. Leur présentation s’est démarquée par sa pertinence et les étudiantes ont fait preuve d’un grand sens de la répartie lors de la période de questions. L’équipe a remporté la première position et le prix de la meilleure communicatrice fut décerné à Camille Robillard.



La troisième équipe à représenter le collège était celle de Jeanne Buisson, Samuel Picard et Jade Valiquette. Ils ont également offert une solide prestation et l’équipe a décroché la deuxième position en ressources humaines, grâce à son approche innovante de la gestion des conflits internes.



Enfin, la quatrième équipe était composée de Mélissa Charrette-Laganière, Karianne L’heureux et Kathryn Desjardins. Cette équipe de marketing a aussi su sortir son épingle du jeu dans un cas de promotion d’Anodes commerciales. Les étudiantes ont terminé sur la troisième marche du podium.



L’implication des enseignants qui ont guidé les équipes dans leur préparation était essentielle. En ce sens, le collège tient à remercier Serge Lepage, Julie Bruneau et Martine Haché pour leur travail d’encadrement et le support offert aux étudiants inscrits à la compétition.