Réaménagement de la rue Saint-Pierre: séance d’information

À compter de l’été 2019, la Ville de Joliette entreprendra d’importants travaux d’infrastructures et de réaménagement sur la rue Saint-Pierre, entre les rues Lépine et Richard.

Ces travaux consisteront essentiellement au remplacement des réseaux d’aqueduc et d’égouts combinés par de nouvelles conduites d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire. Mais la Ville de Joliette profitera aussi de l’occasion pour améliorer l’aménagement des voies routières, piétonnes et cyclables, afin d’assurer une cohabitation harmonieuse qui réponde aux besoins d’aujourd’hui et de demain.

Avant d’aller plus loin dans l’élaboration des plans et devis, la Ville souhaite présenter les possibilités et entendre les préoccupations des citoyens à l’occasion d’une assemblée d’information qui aura lieu le mercredi 7 novembre à 19 h au Château Joliette situé au 450, rue Saint-Thomas.

Plusieurs représentants municipaux seront sur place pour faire part des différentes phases du projet à réaliser, répondre aux questions et entendre les préoccupations qui permettront de confirmer le projet.