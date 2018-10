La campagne d’Halloween de Leucan demande à la population de préparer sa monnaie

La campagne d’Halloween de Leucan est de retour pour une 20e année et l’Association rappelle à la population de préparer sa monnaie et de la donner aux enfants qui porteront la tirelire rouge de Leucan le soir du 31 octobre prochain.

« Nous sommes conscients qu’il y moins de monnaie en circulation avec les méthodes de paiement par carte, mais l’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière souhaite rappeler à la population de la région l’importance et la facilité de soutenir cette campagne pour les enfants atteints de cancer. Préparez vos sous, cassez votre cochon, videz votre porte-monnaie et de contribuez à la mission de l’Association en remettant cet argent aux enfants qui porteront la tirelire rouge de Leucan le soir de l’Halloween. C’est facile et grâce à vous, une fois mis ensemble, tout cet argent permet à Leucan d’être présent pour les familles d’ici », explique Mathieu Déziel, Directeur régional à Leucan Laurentides-Lanaudière.

Leucan Laurentides-Lanaudière est fière de présenter son enfant porte-parole pour cette campagne. Il s’agit de Megan Lagacé, 11 ans, qui est en rémission d’un neuroblastome. « Les gens de Leucan ont toujours été là pour mes frères et moi. À ma façon, je veux les aider en invitant tout le monde à être généreux en bonbons, mais aussi à faire des dons lorsque vous allez voir les petites boîtes rouges de Leucan le soir de l’Halloween » a-t-elle dit.

Pour Leucan, cette campagne permet de financer le service de sensibilisation et d’accompagnement en milieu scolaire dont l’objectif est de faciliter le retour en classe de l’élève atteint de cancer après une période d’hospitalisation. Ce service permet également de sensibiliser et d’informer les compagnons de classe sur les réalités différentes de l’enfant malade. « On va en classe pour parler aux enfants. On va démystifier la maladie, dans des mots simples, pour que les enfants comprennent que c’est une maladie grave, mais que ce n’est pas contagieux. On est là pour répondre aux questions. », ajoute Jocelyne Leblanc, agente, services aux familles depuis 8 ans à Leucan Laurentides-Lanaudière.

Il est possible d’entendre le témoignage de Camille Parker, 19 ans, survivante d’un cancer pédiatrique qui a bénéficié du service de sensibilisation et d’accompagnement en milieu scolaire de Leucan en allant sur le site de Leucan, www.leucan.qc.ca.

Depuis 20 ans, des milliers d’enfants ont porté fièrement leur tirelire rouge de Leucan le soir de l’Halloween afin d’amasser des fonds pour Leucan. Cette campagne est une opportunité unique pour les jeunes de s’initier à la philanthropie et de devenir des adultes sensibilisés et engagés dans leur communauté. L’an dernier, plus de 45 000 $ ont été amassés pour aider les enfants de la région.

Il est toujours possible d’inscrire un établissement scolaire à la campagne d’Halloween de Leucan ou de faire un don en ligne en visitant le www.tirelires-leucan.com.