Retour sur le 11e Grand Souper-Concert au bénéfice de La Sinfonia de Lanaudière

La Sinfonia de Lanaudière et son président d’honneur M. Roger Gaudet remportent leur pari. Plus de 250 personnes ont célébré leur orchestre de région en amassant plus de 24 600 $ lors du 11e Grand Souper-Concert bénéfice au Club de Golf Montcalm de Saint-Liguori tenu le 19 octobre dernier.

« Je dois remercier tous les partenaires et tous ceux qui ont contribué au succès de cette belle soirée, mais particulièrement l’implication de M. Gaudet qui a été significative », souligne Stéphane Laforest, chef fondateur de l’orchestre. Grâce à l’implication de tous, l’orchestre a réalisé un bénéfice de plus 24 600 $ en plus de consolider sa relation auprès du milieu des affaires. Cette somme servira à pérenniser la mission de l’orchestre. Le plus précieux demeure cependant les relations développées en marge de l’événement et qui permettent de voir un avenir radieux pour La Sinfonia de Lanaudière.

La soirée a été également un succès au plan musical et gastronomique. La prestation musicale de La Sinfonia a chaudement été applaudie et Stéphanie Bédard a su charmer le public à plusieurs occasions. L’accordéoniste Marin Nasturica n’a pas été en reste, sillonnant la salle à travers les tables avec ses airs d’accordéon et interprétant deux pièces magistrales avec l’orchestre. Les convives ont également eu droit à une brigade en contrôle sous les ordres du chef Yan Waters et de la pâtissière Caroline Lamontagne. Un repas cinq services digne des plus grandes tables agrémenté d’une sélection de vins généreusement offerts par la Société des Alcools du Québec.

Les généreux partenaires de la soirée ont également permis d’offrir des prix de présences, mais également des lots pour l’encan silencieux. Mentionnons la contribution du peintre digital abstrait Puguess (Pierre-Hugues Hétu) qui a généreusement offert l’œuvre Une Ville sur le Lac et de l’ébéniste Jean-Marc Blanchette qui a offert de généreux certificats-cadeaux. Un grand merci au comité organisateur, aux membres du conseil d’administration de La Sinfonia et à nos commanditaires de la soirée : la SAQ, TD Canada Trust et le Club de Golf Montcalm.

Moment charnière du calendrier de l’orchestre, cet événement permet année après année d’assurer la pérennité de l’institution. Véritable moment de célébrations et de rencontres avec le public et les donateurs, la onzième édition est assurément une réussite.