La campagne du coquelicot officiellement lancée à Joliette

Le conseil municipal de Joliette recevait hier les membres de la Légion royale canadienne de Joliette à l’occasion du lancement de la traditionnelle campagne du coquelicot qui aura lieu du vendredi 26 octobre au jour du Souvenir.

Pour le président de la campagne, M. Pierre Lajeunesse, il est important de se souvenir et de ne jamais oublier ceux et celles qui ont sacrifié leur vie au nom de notre liberté. Mais surtout, il tenait à préciser que cette campagne permet à la Légion de s’assurer que nos anciens combattants, et les personnes à leur charge sont entourés de soins attentifs et traités avec respect.

Le président de la Légion royale canadienne de Joliette, M. Michel Auger, a rappelé pour sa part que depuis son adoption en 1921, le coquelicot est reconnu par tous comme le symbole du Souvenir, la promesse visible de ne jamais oublier les soldats tombés au champ d’honneur ou lors d’opérations militaires afin de protéger les libertés dont nous jouissons aujourd’hui.

Pour soutenir la campagne, la population est invitée à se procurer un coquelicot dans l’un des nombreux points de vente répartis dans les commerces à grande surface.

Enfin, le maire de Joliette Alain Beaudry a profité du lancement pour confirmer sa participation à la cérémonie du jour du Souvenir où il prendra le salut devant l’hôtel de ville et ira déposer une couronne de fleurs pour honorer nos combattants.