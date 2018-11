Comment lancer son entreprise avec un petit budget ?

Se lancer en affaire avec peu d’argent n’est pas une idée folle. Avec quelques idées, un peu d’astuce et beaucoup de travail, tout est possible !

1) Créer son entreprise

La préparation de votre business plan est votre feuille de route. Il détermine le choix de votre secteur d’activité, de préférence porteur. Quand on n’a pas de produit ou de service innovant à proposer, revendre un produit existant et personnalisable peut être opportun . D evenir revendeur d’hébergement web par exemple de demande pas de mise de fonds. Pour le prix d’un forfait, vous commercialiserez des solutions d’hébergement à votre marque et adapté à chacun de vos clients : configuration des comptes en fonction de l’entreprise, vente d’un nom de domaine, sécurité, assistance et maintenance…

Les démarches de création d’entreprise sont simples en fonction du statut que vous choisissez. Entreprise Canada donne de nombreux conseils sur le sujet. Le statut de travailleur autonome est rapide et peu coûteux, mais si vous voyez grand, une incorporation en ligne coûtera moins cher qu’une incorporation physique. Dans ce cas, vous devrez trouver un nom à votre entreprise et le faire enregistrer. Là encore, les démarches sont en ligne, il suffit de consulter les services Nuans. Si votre nom n’est pas déjà utilisé, il ne vous restera plus qu’à l’immatriculer pour quelques dollars.

2) Prendre une franchise

L’avantage de la franchise est de bénéficier de moyens mutualisés : notoriété de la marque, expérience de vente, formation offerte… Le lancement de votre activité sera plus rapide et vous resterez indépendant. Il existe des franchises avec des mises de fonds à partir de 5000 dollars, certaines n’ont pas de droits d’entrée. Ensuite, vous devrez payer une redevance mensuelle. Actuellement, les secteurs porteurs sont la restauration, les services à la personne et aux entreprises, le commerce spécialisé.

3) Racheter une entreprise

Les nombreux prochains départs à la retraite promettent des ventes d’affaires nombreuses. C’est moins risqué que la création d’entreprise, mais quand même plus qu’une franchise. Ceci dit, il n’y aura pas de redevance à verser. Pour payer moins cher, optez pour une entreprise peu prospère, mais à fort potentiel. Peut-être que l’entreprise en question souffre d’une mauvaise gestion ou d’un manque de ressources que vous vous ferez fort de résoudre. Pour déterminer le bon prix, l’astuce est de faire appel à un évaluateur professionnel.