Savez-vous bien calculer votre budget mensuel ?

La plupart d’entre nous considèrent ses dépenses mensuelles similaires et n’éprouvent donc pas le besoin de faire ses comptes régulièrement, jusqu’au jour où l’accumulation des dépenses superflues et/ou compulsives nous entraîne sur la mauvaise pente. Comment bien calculer son budget mensuel et faire au passage quelques économies ? Petite revue des différents postes budgétaires.

Le poste central : les dépenses maison

Dans un logiciel gratuit ou une feuille Excel, recensez votre loyer, votre hypothèque, vos crédits à la consommation, vos factures d’énergie, d’assurances, de téléphone.

Pour faire baisser leur montant, chassez le gaspillage : éteignez la lumière dans les pièces inoccupées, baissez le chauffage la nuit ou en votre absence, fermez le robinet quand vous vous brossez les dents ou vous vous savonnez sous la douche. N’enclenchez votre lave-vaisselle que bien plein.

De même, magasinez votre forfait téléphone et internet ainsi que vos assurances régulièrement. Il y a quelques dollars à récupérer.

Pensez à rembourser vos crédits par anticipation petit à petit. Si vous avez une dépense ou une facture imprévue, obtenez plutôt un prêt sur salaire sans enquête de crédit , il se rembourse plus rapidement.

Le poste alimentation

Incontournable, le poste alimentation peut cependant être maîtrisé. Pour le calculer, effectuez cette simple opération : le total des dépenses divisé par votre revenu mensuel et multiplié par 100. Les dépenses moyennes des ménages québécois s’élèvent à 16 % de leurs revenus.

Si vous dépassez cette moyenne, faites le point sur le type d’aliments consommés, les lieux d’achat, le rythme de vos courses, leur conditionnement. Là encore, magasinez, préférez les aliments en vrac pour n’acheter que les quantités suffisantes, fixez-vous un budget hebdomadaire à ne pas dépasser. Composer ses menus est souvent la meilleure solution. On en trouve sur internet avec leur coût. Vous éviterez les aliments transformés, plus chers et moins sains.

Le poste transport

Aller au bureau avec son propre véhicule a un coût. Comparez vos dépenses avec celles du covoiturage ou des transports en commun. Mieux, investissez dans un vélo, il sera rapidement amorti.

Le poste des loisirs

Pratiquer un sport ou une activité artistique est indispensable à son équilibre. Notez leur montant mensuel et n’oubliez pas qu’un paiement annuel est souvent moins onéreux.

S’il vous reste après ce décompte un restant à vivre, ce qui est à espérer, épargnez une petite somme pour anticiper vos dépenses de vêtement par exemple, un voyage, une réparation. Et faites-vous plaisir !