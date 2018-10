Desserte incendie : renouvellement de l’entente entre Saint-Charles-Borromée et Sainte-Marie-Salomé

La mairesse de la Municipalité de Sainte- Marie-Salomé, Mme Véronique Venne, et le maire de Saint-Charles-Borromée, M. Robert Bibeau ont procédé à la signature d’une nouvelle entente pour la desserte incendie, qui vient garantir la sécurité des Saloméens pour encore 10 ans.

Suite à la grande satisfaction des services rendus par le Service de la prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée durant la première entente, les parties ont convenu de la reconduire jusqu’en 2028.

L’entente clé en main prévoit notamment, en plus des interventions lors d’un incendie, la réalisation d’activités de prévention et de sensibilisation auprès de la population, les interventions spécialisées telles que les matières dangereuses, les accidents de la route avec ou sans désincarcération, le DEA/RCR, l’étude des plans de construction et les sauvetages nautiques, hors route, en hauteur et en espace clos.

« La Municipalité de Saint-Charles-Borromée est fière d’offrir un milieu de vie sécuritaire et de grande qualité à ses citoyens grâce à son Service de prévention des incendies. L’expertise de son personnel a contribué à son excellente réputation en dehors de nos frontières. C’est avec un élan de fierté et dans un souci de maintenir l’offre de service de qualité que nous poursuivons avec Sainte-Marie-Salomé », a indiqué le maire Robert Bibeau.

« Nous sommes heureux de poursuivre cette collaboration intermunicipale qui est bénéfique pour notre population, et ce, depuis maintenant 10 ans », a conclu la mairesse Véronique Venne.