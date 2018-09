Des services adaptés de qualité offerts au Cégep à Joliette

Le Cégep à Joliette est fier de favoriser la réussite éducative de l’ensemble de sa population étudiante en offrant des services adaptés de grande qualité. Plusieurs initiatives sont mises de l’avant pour accompagner les étudiants dans leur cheminement scolaire et leur offrir le meilleur soutien académique possible. Celles-ci s’inscrivent dans un contexte où le nombre d’étudiants ayant des besoins particuliers a pratiquement quadruplé en cinq ans.

Passant de 71 à l’automne 2012, ils sont maintenant 272 à avoir recours aux services adaptés. Les personnes bénéficiant de ces services sont le plus souvent atteintes du spectre de l’autisme, du trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), d’un trouble de langage, d’un problème lié à la santé mentale ou d’un autre trouble de l’apprentissage.

Des services sur mesure

Les personnes ayant recours aux services adaptés disposent de plus de temps pour compléter leurs examens. Elles ont également accès à un local adapté et isolé pour les aider à se concentrer. Plus important encore, elles sont rencontrées par des intervenants qui créent spécialement un plan d’intervention. Ce plan peut inclure plusieurs mesures de soutien psychosocial, motivationnel, académique et organisationnel.

Des accommodements et des accompagnements

En complément des services mentionnés, plusieurs actions additionnelles sont entreprises pour encourager l’intégration des étudiants ayant des besoins particuliers. Par exemple, les intervenants organisent des visites guidées du collège en prenant le soin d’établir des repères précis. Ils planifient également des rencontres spéciales afin que l’étudiant puisse rencontrer ses futurs professeurs avant la rentrée scolaire. Au besoin, l’accompagnement peut même se poursuivre dans le quotidien de l’étudiant. « J’assiste régulièrement des étudiants en classe, afin de vérifier comment il est possible de les aider. Parfois, si on constate qu’une personne consacre trop de temps à la prise de notes et que cela lui fait perdre son attention, nous pouvons lui attitrer un preneur de notes » explique Martin Drainville, technicien en éducation spécialisée et employé du collège.

Des ressources additionnelles

Pour assurer la qualité de ces services auprès d’une clientèle croissante, le Cégep y consacre de plus de plus de ressources. Les services adaptés comptent maintenant deux agentes de bureau, deux conseillers et un éducateur spécialisé. En plus des ressources humaines, de nouveaux locaux ont été aménagés pour répondre à la demande.



L’augmentation du nombre d’étudiants nécessitant des services adaptés au collégial s’explique en partie par le dépistage précoce des troubles de l’apprentissage au secondaire. Si ces étudiants choisissent de poursuivre leurs études au Cégep à Joliette, ils auront assurément les services dont ils ont besoin pour décrocher leur diplôme.