Quelles sont les étapes clés de la vie d’une femme ?

La vie d’une femme est jalonnée de grands évènements qui constituent autant d’étapes importantes dans sa construction. De la puberté à la ménopause, en passant par la vie amoureuse et la maternité, petite revue de ces grands bouleversements !

1.La puberté

Signe du début de l’adolescence, la puberté est la période des grandes modifications anatomiques : apparition des seins et de la pilosité. Mais aussi premières sécrétion hormonales qui aboutiront aux cycles menstruels. La fonction ovarienne est donc en place et les ovules sont arrivés à maturité, c’est-à-dire qu’ils seront capables d’être fécondés.

Ces bouleversements s’accompagnent de la fameuse crise d’ado : c’est la période rebelle, les humeurs changent constamment, les premiers flirts arrivent aussi, les sentiments et émotions sont plus exacerbés.

2.La sexualité

Les premiers rapports surviennent et avec eux le premier grand amour. C’est alors la découverte du plaisir, la prise de conscience de son corps et de toutes ses potentialités.

3.La maternité

Mariage ou vie commune, la femme s’installe avec l’homme de sa vie et entreprend d’avoir un enfant. Cette étape est parfois compliquée lorsque bébé, malgré tous les efforts, n’arrive pas. Au bout de quelques mois, il est conseillé de s’adresser à une clinique de fertilité pour la mise en place d’un traitement hormonal.

4.La ménopause

Dernier grand bouleversement hormonal, signe de la fin de la fécondité, ce cap est pour le moins difficile à passer. Il intervient généralement vers 50 ans, mais parfois bien plus tôt, vers 30 ans, créant ainsi des problèmes à celles qui n’ont pas encore eu d’enfants. Là encore, il faudra consulter pour recevoir un aide médicale appropriée.

Cette période de la ménopause s’étale sur 2 à 5 ans durant lesquels la femme est irritable, souffre d’insomnies et de bouffées de chaleur. Mais passé ce cap, elle est mieux dans sa peau, a davantage confiance en elle du fait d’une expérience passée bénéfique. C’est l’âge aussi où elle devient grand-mère tout en étant toujours active professionnellement.

5.La retraite : un second souffle

La retraite est une nouvelle étape importante : la femme n’a plus d’enfants à charge et plus de travail. Elle a donc plus de temps à consacrer à son conjoint. C’est l’âge de l’épanouissement sexuel et ce d’autant plus qu’elle est totalement libérée. Bien dans la peau, elle est dynamique, a des envies d’ailleurs et se met à voyager.