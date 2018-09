Deux projets se concrétisent avec l’aide financière de Développement Économique D’Autray

Ayant à cœur le développement et la croissance des entreprises et organismes de son territoire, Développement Économique D’Autray (DÉA) a annoncé l’attribution de subventions d’une valeur de 14 500 $ à deux promoteurs de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray.

Ces appuis financiers proviennent du Programme d’aide au développement des entreprises et du Programme de soutien à l’émergence de projets d’entreprises. L’accès à ces fonds découle d’une entente liant la MRC au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

En activité depuis maintenant quelques mois, le Technocentre Lavaltrie (TCL) est l’un des bénéficiaires. L’organisme a mis sur pied un espace coworking de 320 pieds carrés dans ses locaux. Cet espace est adapté aux besoins des travailleurs autonomes ou des entreprises ne comptant qu’un employé propriétaire en phase de prédémarrage ou de démarrage reliés aux domaines technologiques. Par cette initiative, le TCL offre un milieu technologique propice à l’émergence d’entrepreneurs à fort potentiel sur le territoire. Sur place, ces derniers peuvent compter sur l’équipe de DÉA afin d’obtenir un service-conseil adapté à leurs besoins.

La deuxième subvention a été octroyée à l’Agence de vente VIVA dont le siège social est situé à Berthierville. Cette entreprise en service depuis 1997 se spécialise dans la vente d’éléments décoratifs tels que miroirs, tableaux, lampes, vases et meubles, généralement distribués par des chaînes de magasins. Ses trois propriétaires ont élaboré une stratégie Web afin de développer un nouveau marché pour leurs produits. En mai dernier, ils ont lancé Alexx and Co, un site Internet transactionnel où les fervents de décoration peuvent se procurer facilement des produits à leur goût. Il est possible d’en faire la découverte au www.alexxandco.com.

DÉA mise sur une équipe de professionnelles en mesure d’épauler tout promoteur et entrepreneur, et ce, peu importe le stade de leur projet ou leur idée d’affaires. Elles peuvent être jointes par téléphone au 450 836-7007 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected]