Vicky Leblanc et Marc Listopad mesureurs officiels pour Trophée Québec

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) est heureuse d’accueillir Vicky Leblanc, une taxidermiste bien connues dans la région de Lanaudière, et son conjoint Marc Listopad, comme mesureurs officiels pour Trophée Québec.

Trophée Québec est un registre qui reconnaît de façon officielle les grands gibiers trophées récoltés en sol québécois. Il s’agit d’un répertoire complémentaire à celui de Boone and Crockett Club et du Pope and Young Club.

Le travail des mesureurs est bénévole. Toutefois, si le pointage respecte les standards de Trophée Québec, il n’en coûte que 10$ au chasseur ou propriétaire pour enregistrer officiellement son trophée.

Vicky et Marc ont été formés pour mesurer l’ours, le chevreuil et l’orignal. Ils vous invitent à les contacter si vous croyez avoir en votre possession, accroché au mur de votre salon ou caché quelque part dans votre grenier, un trophée récolté dans le passé au Québec qui pourrait peut-être devenir officiellement un trophée du Québec.

Ces deux passionnés répondront, avec plaisir, à vos questions. Vous pouvez les retrouver sur Facebook ou en les contactant directement par téléphone au 450-883-0298.