7 logiciels indispensables pour la gestion de son entreprise

Gérer une entreprise prend du temps, parfois trop. Pour optimiser votre travail de prospection et minimiser vos dépenses, il existe des outils de gestion très performants dans plusieurs domaines.

Finances

La gestion des finances est le poste le plus énergivore entre les factures, les devis, la maîtrise de la trésorerie, le suivi des dépenses et des achats, les heures travaillées, la gestion de la paye, le calcul des taxes et des impôts…

Un logiciel de comptabilité : demander conseil à un comptable à Montréal vous permettra de choisir un logiciel facile à prendre en main et fiable. Une formation rapide développera vos connaissances et vos compétences en tenue de livres, gestion de trésorerie, gestion du stock ou gestion du personnel. Une assistance en ligne vous sera proposée pour son implantation et son utilisation. Vous ne serez pas isolé.

Organisation

Plusieurs solutions permettent de rationaliser sur une seule application un certain nombre de services bien utiles à la gestion des activités de l’entreprise :

Evernote est un outil complet permettant de gérer votre agenda et d’enregistrer vos prises de notes en y ajoutant des liens (texte, vidéo, images). Il est également possible d’élaborer des To do list (à faire, en cours, à régler) et de partager des projets d’équipe ; Trello est également un outil collaboratif. Vous pouvez hiérarchiser vos projets sous forme de tableaux virtuels, de cartes ou de listes afin de formaliser les étapes de la réalisation, diviser les tâches et même former les équipes en ligne. Nutcache est une application québécoise qui regroupe de nombreuses ressources pour gérer ses projets d’une manière collaborative : objectifs, progression des tâches, gestion des équipes, planification, finance, outil de satisfaction client… Il est gratuit jusqu’à 20 membres.

Interaction avec la clientèle

Entretenir une relation avec sa clientèle prend du temps, mais elle est nécessaire pour répondre à ses attentes. Pour interagir facilement avec elle, il existe également des applications performantes :

Mailshimp vous permettra de lancer une campagne promotionnelle en créant simplement un compte. Vous importerez ensuite vos listes de contacts, enverrez vos courriels et suivrez les résultats sous forme de statistiques, Survey Monkey offre la possibilité de créer des sondages à partager sur les réseaux sociaux de votre choix ou sous la forme de newsletters et d’en suivre les résultats en temps réels. Hootsuite propose la programmation de vos publications à l’avance sur les réseaux sociaux, plus de 35 sont disponibles.

Gagner du temps est la première gageure de tout entrepreneur pour rentabiliser son activité. Testez les applications pour savoir si elles correspondent bien à vos attentes.