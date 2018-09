6 indicateurs de performance pour votre entreprise

Les patrons ont de nombreuses décisions à prendre quotidiennement pour maintenir et améliorer les performances de leur entreprise. Pour ne pas naviguer à vue, ils ont besoin d’un certain nombre d’indicateurs représentant les données clés de leur activité. Lesquels et comment les mettre en œuvre ?

Les différents indicateurs

Les indicateurs financiers sont principalement fournis par les documents comptables d’où l’intérêt de la production d’états financiers. Ils servent à mesurer la rentabilité de l’entreprise ainsi que sa valeur en cas de revente. Parmi les principaux indicateurs, citons le chiffre d’affaires par produit, par service ou par département, la marge brute ou l’excédent brut d’exploitation. Les états financiers donnent une bonne visibilité de la trésorerie, des fonds de roulement et du taux de rendement des actifs. Ils constituent une aide précieuse à la prise de décision. Les indicateurs clients mesurent le taux de fidélité, le coût d’acquisition d’un nouveau client et le nombre de clients perdus sur une période donnée, par exemple. Pour mesurer la satisfaction des clients, la qualité de ses relations avec lui, on utilise les forums sur internet, les outils de CRM, les enquêtes… Les indicateurs organisationnels visent les ressources humaines et l’ensemble des procédures internes : le temps passé sur la production et son coût, le taux d’absence, d’accidents, de démission, de formation, la capacité de production et de non-production… Les indicateurs du marché donnent des informations sur les plus-values, la notoriété de l’entreprise, sa capacité d’innovation. Ils mesurent notamment le nombre de transformations de devis en factures, le nombre de like sur les réseaux sociaux ou encore le taux d’investissement. Les indicateurs commerciaux révèlent les revenus générés par chaque unité de production, les actions marketing ou les différentes campagnes publicitaires. Ils permettent de connaître ses parts de marché et la concurrence. Les indicateurs sociétaux mesurent l’impact social de l’activité de l’entreprise : le taux de production respectueux de l’environnement, mais aussi les économies réalisées sur l’eau et l’énergie.

La mise en œuvre les indicateurs de performance

La mise en place d’un tableau de bord est l’outil le plus adapté. Il doit être simple et ne préciser que quelques indicateurs, principalement ceux qui correspondent aux éléments clés de l’entreprise ou utiles à l’analyse que l’on vise.

Les règles de calcul doivent être précisées et automatisées. Les délais de production des indicateurs seront courts, mais identiques à chaque fois de façon à pouvoir comparer avec des données identiques.

Les indicateurs de performances sont des éléments indispensables à l’analyse de la bonne santé de l’entreprise.