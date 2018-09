Entretien de voiture : les indispensables

L’entretien d’une voiture coûte cher, néanmoins il faut préserver sa sécurité et ses performances. L’entretien est aussi un gage de longévité. Comment choisir les interventions indispensables au bon fonctionnement de votre véhicule ?

Protéger le moteur

L’usure de la voiture est programmée dès sa mise en circulation. Plus vous roulez, plus le nombre de kilomètres interfère sur le fonctionnement des pièces et notamment du moteur. La vidange reste donc la première des priorités dans l’entretien d’un véhicule. L’huile moteur doit être changée régulièrement. La périodicité de la vidange dépend du constructeur et du modèle du véhicule. Votre carnet d’entretien vous donne toutes les indications nécessaires.

Si vous utilisez beaucoup votre voiture en multipliant les petits trajets en ville et les démarrages à froid, il faudra vérifier le niveau d’huile souvent, surtout si la voiture est âgée. Sachez que sans lubrification, le moteur peut être détruit.

Veiller à sa sécurité

La sécurité passe par la vérification d’un certain nombre de points :

Le gonflage des pneus assure la tenue de route et le freinage. Il faut les regonfler tous les 1000 kilomètres ou au moins 1 fois par mois ;

Les amortisseurs sont à changer environ tous les 20 000 kilomètres ;

Les freins nécessitent le contrôle d’un garagiste dès lors qu’ils font du bruit ou que la pédale vibre.

Vérifier l’état général

Une révision s’impose pour vérifier l’usure d’un certain nombre de pièces : la courroie de distribution, l’échappement, la batterie, les bougies d’allumage, les freins, les amortisseurs, l’embrayage.

La fréquence est là encore indiquée sur le carnet d’entretien. En principe, elle doit intervenir tous les 15 000, 20 000 ou 30 000 kilomètres selon le modèle ou tous les deux ans. C’est là le délai moyen d’usure.

Nettoyer la carrosserie

Le nettoyage fait aussi partie de l’entretien d’un véhicule. Il permet une meilleure valeur à la revente et préserve la peinture des dépôts de poussière et de pollution, du pollen, des insectes ou de la boue. Le lavage est normalement hebdomadaire.

Les atouts du cirage de voiture pour protéger votre carrosserie sont importants : la cire constitue une barrière efficace contre les agressions de toutes sortes, y compris celles causées par les intempéries. De plus, elle masque tous les petits défauts en comblant les rayures. Enfin, elle est un filtre UV efficace contre la décoloration. La couleur restera étincelante.

Plus vous entretiendrez votre véhicule, plus vous le garderez longtemps.