Les travaux sur le pont au-dessus de la rivière l’Assomption sont terminés

À la suite de travaux sur le pont au-dessus de la rivière l’Assomption à Joliette (route 158), le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports annonce que, dès aujourd’hui, ce pont ne fait plus l’objet d’aucune restriction et accepte les charges régies par la réglementation routière en vigueur.

Rappelons que ce pont était jusqu’à maintenant limité à 22 tonnes pour un camion d’une seule unité (camion porteur), à 42 tonnes pour un camion semi-remorque et à 48 tonnes pour un train routier.

Le Ministère remercie les usagers de leur précieuse collaboration. Les nouvelles limites de charges permettront une plus grande fluidité du transport des personnes et des marchandises.