Comment choisir la carte de crédit qui vous convient parfaitement?

Les questions sont nombreuses au moment de choisir une carte de crédit. Pourquoi opter pour une carte avec frais annuels? Quels sont les avantages des différentes cartes offertes sur le marché? Donnent-elles accès à des programmes de récompenses et des remises en argent? Mais la principale question à prendre en considération est la suivante: quel est son taux d’intérêt?

Cette dernière question est importante surtout si vous êtes le genre de personne à reporter un solde sur votre carte de crédit. Dans ce cas, il faudrait peut-être considérer la carte de crédit à taux d’intérêt réduit.

Voici un exemple qui pourrait vous guider dans votre choix: https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/credit/credit-3/6.html.

Quelques conseils pour bien choisir

Le premier conseil serait sans doute de prendre son temps au moment de choisir la bonne carte pour vous.

Saviez-vous que les entreprises émettrices de cartes de crédit peuvent vous imposer divers frais? Par exemple: des frais annuels, des frais pour chaque carte supplémentaire, des frais pour les avances de fonds et les opérations qui ressemblent à des transactions en espèces, des frais pour la conversion de devises étrangères, des frais pour le dépassement de la limite de crédit, des frais pour un compte inactif et un taux d’intérêt plus élevé lorsque les paiements ne sont pas effectués.

Il est donc important de lire attentivement sur la carte de crédit choisie afin d’éviter les mauvaises surprises.

Deuxièmement, choisissez une carte qui convient à votre profil de consommateur. Vous mettez toutes vos dépenses sur votre carte et payez le solde complet à la fin du mois? Vous reportez votre solde quelques fois par an? Vous voulez payer vos dettes accumulées avec d’autres cartes? Vous voulez rebâtir votre dossier de crédit?

Voici un texte à consulter avant de faire votre choix: https://www.protegez-vous.ca/Argent/cartes-de-credit/Comment-choisir-une-carte-de-credit.

Troisièmement, ne choisissez pas une carte de crédit simplement pour les avantages ou récompenses qu’elle propose. Parmi ceux-ci, on retrouve des éléments intéressants comme une garantie prolongée, la protection des achats, des Air Miles, un programme de points ou des remises en argent.

Ce lien peut vous aider en fonction de votre cote de crédit: pauvre, moyenne ou bonne.

Enfin, le texte suivant peut aussi être utile au moment de faire le choix de la prochaine carte de crédit qui entrera dans votre vie: https://www.protegez-vous.ca/Argent/cartes-de-credit.