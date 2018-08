Le couronnement des artistes lanaudois

Alors que l’été tire à sa fin, la préparation des Grands Prix Desjardins de la culture se fait sentir dans l’air de Lanaudière. Le jury a retenu plus d’une quarantaine de talentueux lanaudois à travers quatorze catégories artistiques et culturelles, dont celle de la bourse de 5000 $ remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Rappelons que, les Grands Prix de la culture reposent sur un vaste processus d’évaluation qui tend à exposer le talent des artistes, des organismes et des municipalités lanaudoises.

Afin de commémorer la 27e édition, Louise Tremblay-D’essiambre, écrivaine lanaudoise, a accepté le rôle de présidente d’honneur. La soirée promet une ambiance exceptionnelle avec la nouveauté de l’année : à l’animation, Ghyslain Dufresne y sera pour remplacer l’incroyable Yvan Ponton!

Une fierté lanaudoise : les finalistes

Des artistes de partout à travers Lanaudière ont présenté leur candidature dans les différentes catégories afin de faire valoir leurs habilités auprès du jury. Suite au deuxième tour de la sélection, le jury s’est entendu pour couronner les finalistes suivants :

Catégories - Finalistes

Ambassadeur Télé-

Québec Lorrie Snyder, Repentigny

Jean-François Caron, Sainte-Béatrix

Les Bordéliques, Joliette Arts de la scène Jocelyn Thouin, St-Ambroise-de-Kildare

Mandeville en histoire

Mélissandre Tremblay-Bourassa, Joliette Arts visuels Caroline Bouchard, Repentigny

Steeve Duguay, St-Liguori Bénévole Nathalie Coulombe, St-Charles-Borromée

René Martin, St-Charles-Borromée Émergence Catherine Lemay, Repentigny

Marie-Michelle Darveau, Berthierville

Oaks-Above, Île Dupas Innovation Art partage, Mascouche

Centre Diane Dufresne, Repentigny

Marc-André Poisson, L’Assomption Jeune public Jeannine Gagné, Saint-Calixte

Marie-Soleil Roy, Sainte-Julienne

Stephan Archambault, Saint-Donat Littérature Roxanne Bouchard, Joliette

Louise Warren, Saint-Alphonse-Rodriguez

Anne-Sophie Poisson, L’Épiphanie Métiers d’art François Lauzier, Joliette

Philippe Bettinger, Joliette

Stephen Pon, Lavaltrie Municipalité Notre-Dame-de-Prairies

Saint-Cuthbert

Ville de L’Assomption Musique Jean-Luc Therrien, Repentigny

Quatuor Claudel-Calimex, L’Assomption

Sophie Périard, Repentigny Partenaire Librairie Martin, Joliette

SODECT, Terrebonne

Théâtre Hector-Charland, L’Assomption Patrimoine Festitrad Saint-Gabriel

Île des Moulins

MRC de d’Autray CALQ Jean-François Caron, Sainte-Béatrix

Isabelle Hayeur, Rawdon

Louise Warren, Saint-Alphonse-Rodriguez

À propos des Grands Prix de la culture La soirée lauréate aura lieu le 28 septembre prochain à la salle du Théâtre Hector-Charland de L’Assomption pour sa 27e édition. L’événement est ouvert au grand public dès 18h30. Les billets sont disponibles à la billetterie du Théâtre Hector-Charland au coût de 50 $.