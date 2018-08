5 conseils pratiques pour choisir le bon conteneur à déchet

Vous êtes un particulier ou une entreprise et vous avez besoin de conteneurs à déchets pour entreposer et acheminer vos débris vers des centres de tri ou des dépotoirs après vos travaux de rénovation ou de construction? Voici quelques conseils pour bien choisir votre type de conteneur à vendre.

1. Choisir en fonction de la grandeur

Il existe plusieurs modèles de conteneurs à déchets sur le marché. Il y a les conteneurs à toit ouvert, les conteneurs à toit fermé… L’un des principaux critères auxquels porter attention, au moment de faire votre sélection, est la grandeur du conteneur. En général, les dimensions des récipients varient entre 10 et 40 verges. En préparant vos travaux de démolition, d’excavation ou de rénovation, tentez d’évaluer le plus justement possible la quantité de matériaux dont vous aurez à disposer, après les travaux; cela vous aidera à choisir la grandeur adéquate.

2. Choisir en fonction des matières à disposer

Quelle est la nature des travaux que vous désirez accomplir? S’agit-il de travaux de dynamitage, de démolition ou encore de décontamination? Quelles sont les matières dont vous aurez à vous débarrasser? S’il s’agit de matières dangereuses, telles que des substances inflammables, vous devrez choisir des conteneurs ventilés pour acheminer les débris en toute quiétude vers les centres de tri et les autres endroits appropriés. En fonction de la nature des matières à transporter, vous serez appelé à choisir un type de conteneur plus qu’un autre.

3. Choisir en fonction de l’utilité du conteneur

Que désirez-vous faire de vos conteneurs? Désirez-vous vous en servir pour recycler des matières? Transporter de la brique, de la pierre ou du béton pour réaliser des travaux de rénovation?

Il y a les conteneurs maritimes, destinés à acheminer de la marchandise outremer. Il y a les conteneurs à déchets roulants, idéaux pour transporter de petites quantités. Il y a également les conteneurs compacteurs, dont l’utilité première est de compacter les déchets, réduisant ainsi la fréquence et le volume de la collecte des déchets. En fonction de l’utilité de votre conteneur, certains modèles seront plus appropriés que d’autres.

4. Louer au lieu d’acheter

Avez-vous besoin de votre conteneur de manière temporaire ou permanente? La location de conteneur offre de multiples avantages, à commencer par celui que vous ne payez que pour l’utilisation que vous en faites. Qui plus est, les entreprises spécialisées dans la location de conteneurs à vendre sont souvent en mesure de vous offrir le service d’acheminement des marchandises après la collecte. Il peut donc s’agir d’une option gagnante.

5. Faire affaire avec une entreprise spécialisée

Non seulement une entreprise spécialisée sera en mesure de vous conseiller le bon type de conteneur pour vos besoins, mais elle vous offrira en plus le service de collecte des déchets, donc vous n’aurez pas de soucis à vous faire lors de vos travaux, quelle que soit leur nature. Faire affaire avec un professionnel peut s’avérer un choix gagnant en matière d’achat de conteneurs à vendre ou de location de conteneurs à déchets.

Pour de plus amples conseils pour bien choisir le bon type de conteneur, n’hésitez pas à demander conseil à une entreprise spécialisée.