La nouvelle programmation loisirs automne 2018 est maintenant disponible !

La programmation des activités plein air, culturelles et gourmandes pour la saison automnale est maintenant disponible! Vous y trouverez une panoplie d’activités pour bouger, apprendre et vous divertir!

Photo, arts visuels, anglais, espagnol, aviron, hockey, gymnastique douce, ateliers d’informatique et de cuisine… la programmation de FADOQ – Région Lanaudière est tout aussi diversifiée qu’intéressante! Plusieurs soupers gastronomiques, journées thématiques, programmes, ainsi que sorties plein air et culturelles vous sont également suggérés. Pour consulter l'ensemble de la programmation et vous inscrire aux activités, rendez-vous dès maintenant au www.fadoq.ca/lanaudiere/activites.

Cette programmation représente une offre diversifiée tant au niveau culturel, plein air, gastronomique et événementielle. "Dans la dernière année, nous avons concentré les travaux relatifs aux loisirs sur la consolidation et sur le développement des activités les plus appréciée par nos membres. Ainsi, les participants peuvent maintenant pousser plus loin leurs apprentissages et implications en participant à des ateliers pour débutants, intermédiaires et avancées. " explique Édith Monette, agente de développement loisir, culture et sport.

L’an dernier la réponse des membres aux diverses activités offertes par FADOQ - Région Lanaudière a été plus que positive avec une hausse de 10 % des inscriptions, un total de 830 participants aux divers ateliers culturels, 160 aux activités plein-air, 900 aux activités sportives, plus de 1 400 aux différents programmes et enfin 1 860 participants aux journées thématiques. Les places pour de nombreuses activités étant limitées, ne tardez pas à prendre connaissance de la programmation via le www.fadoq.ca/lanaudiere/activites et à vous y inscrire dès maintenant via Édith Monette, agente de développement loisir, culture et sport, au 450 759-7422 poste 8 ou [email protected]

Avec plus de 500 000 membres dont près de 40 000 dans la région de Lanaudière. Le Réseau FADOQ est le plus important organisme d’aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu’une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.