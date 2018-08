Les 4 circuits urbains du transport en commun de la MRC de Joliette seront gratuits

Du 15 août au 15 septembre, les quatre circuits urbains seront gratuits pour tous et en tout temps. Aucun billet ni laissez-passer ne seront nécessaire. Les circuits no1, no2, no3 et no4 desservent les villes de Joliette, Saint-Charles-Borromée et Notre-Dame-des-Prairies. C’est la deuxième promotion qui est lancée par la division Transport de la MRC de Joliette pour faire connaitre son service de transport en commun.

La MRC souhaitait offrir une promotion qui permettrait, entre autres, aux étudiantes et étudiants d’essayer l’autobus pour se rendre au Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Cette promotion vise aussi à diminuer la circulation automobile dans le secteur en raison de la rentrée combinée aux travaux du viaduc Sainte-Anne. De plus, des changements dans les règlements de stationnement aux alentours de l'établissement pourraient amener les gens à se stationner encore plus loin dans les rues avoisinantes.

« Nous croyons que les gens seront tentés d’essayer puisque ce sera gratuit. Nous espérons qu’ils opteront par la suite pour des déplacements en autobus plus régulièrement! » mentionne M. Alain Bellemare, préfet de la MRC, lorsqu’il explique la raison pour laquelle le conseil des maires a choisi de mettre sur pied cette promotion.

Les quatre circuits urbains permettent de se rendre dans plusieurs lieux importants de la MRC. Que ce soit l'hôpital, le centre commercial, des établissements d’enseignement primaires, secondaires et collégiaux ou plusieurs lieux de culture (bibliothèque, salle de spectacles, musées et centres culturels) l’ensemble du territoire de Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies et Joliette est couvert.

Entre 12 et 17 départs par jour sont offerts, 7 jours sur 7. Il est possible de procéder à une correspondance au centre d’échange St-Louis tout près du palais de justice de Joliette. En temps régulier, un paiement comptant, un laissez-passer mensuel ou un billet issu d’un livret prépayé sont acceptés pour monter à bord des autobus.

Il est possible d’obtenir plus d’informations en consultant le site www.pensebus.com ou en téléphonant au 450 759-5133 ou 1 866 755-2917 (sans frais).