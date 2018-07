Une aide financière de plus de 20 000 $ à Joliette pour 37 nouveaux équipements de récupération

Bonne nouvelle pour les citoyens de Joliette, 37 nouveaux équipements de récupération ont été installés dans les aires publiques de la municipalité grâce au programme de récupération hors foyer de Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et RECYC-QUÉBEC.

Avec cette desserte étendue, les citoyens pourront poursuivre dans les lieux publics le bon geste de récupération qu'ils font déjà à la maison. Ils pourront déposer dans les bacs de récupération des contenants, des emballages et des imprimés pour leur assurer une deuxième vie par le biais de la collecte sélective. Ces bacs permettront de récupérer plus de 8 000 kilos de matières recyclables chaque année.

Avec la caractérisation menée conjointement par ÉEQ et RECYC-QUÉBEC en 2016, on constate que la matière déposée dans les bacs a un taux de pureté de plus de 80%. Le citoyen pose donc le bon geste même à l’extérieur de la maison.

Les Québécois et la récupération

Les Québécois sont désireux de faire leur part pour l’environnement en recyclant davantage, que ce soit à la maison, ou à l’extérieur. Un sondage réalisé par la firme CROP pour le compte de ÉEQ en 2016 a dévoilé que lorsque des équipements de récupération sont disponibles dans les lieux publics, 83 % des Québécois les utilisent systématiquement. En outre, trois répondants sur quatre souhaiteraient avoir accès à davantage d’équipements de récupération dans les lieux publics. C’est un message qu’a d’ailleurs bien entendu la Ville de Saint-Jérôme !

À propos du Programme de récupération hors foyer

Le Programme d’aide financière pour la récupération hors foyer de ÉEQ remboursait 70 % du prix d’achat des équipements de récupération hors foyer, jusqu’à concurrence de 840 $ par unité. Depuis 2008, l’aide financière au développement de la récupération hors foyer a atteint plus de 10 millions de dollars, ce qui a permis l’installation de plus de 19 000 équipements un peu partout au Québec. Le Programme hors foyer, qui s’est conclu en décembre 2016, a été géré en collaboration avec le MDDELCC et RECYC-QUÉBEC et financé à parts égales par des contributions volontaires de ÉEQ et du Fonds vert.