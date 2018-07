Les 5 critères à vérifier à l'achat de votre piscine

Tout comme il faut connaître les principaux produits d'entretien de piscine à avoir chez soi, il faut savoir quels sont les critères à prendre en compte pour l’achat d’une piscine. Hauteur, prix, spécificités d’entretien : nous vous indiquons tout ce qu’il faut retenir avant de vous lancer dans votre investissement d’extérieur !

Le matériau de construction, le critère le plus important

Le matériau de construction est vraiment important, parce qu’il aura à la fois des propriétés en matière de résistance, de durabilité et d’esthétique. Il existe en effet des piscines construites avec les matériaux suivants :

Piscine avec coque en polyester

Piscine en béton maçonné

Piscine en bois

Piscine en PVC

Ce sont là les matériaux principaux. Si le PVC ou le polyester seront plus accessibles en termes de prix, le béton maçonné reste l’option la plus durable et la plus facile d’entretien, tandis que le bois reste le plus esthétique.

Le revêtement de votre sol, un élément essentiel

Le revêtement de votre sol de piscine aura le même impact que les matériaux utilisés : durabilité, résistance, esthétisme. Les trois types de revêtement les plus répandus sont :

Le polyester

Le PVC

Le carrelage

La mosaïque

En revanche, les prix peuvent fortement varier de l’un à l’autre. Si le polyester est le plus accessible, on retrouve aussi beaucoup de PVC sur la plupart des piscines. Le carrelage est privilégié pour les petits modèles, mais la mosaïque reste le matériau le plus esthétique. L’autre avantage : la possibilité de personnalisation avec la mosaïque, qui rendra votre achat absolument unique !

Une piscine avec ou sans certification ?

Il existe des labels ou des certifications, qui permettent de donner un gage de qualité à votre piscine. Cela est notamment un bon moyen de déterminer :

Une grande qualité dans l’usage des matériaux

Un savoir-faire dans la technique de construction des piscines

Un gage de durabilité

Le label NF est par exemple, pour les revêtements en polyester, permet de garantir qu’elle a été testée. Pour les personnes dont la piscine est le cœur de métier, choisissez des piscines dotées du label en question. Cela peut aussi vous permettre d’obtenir des garanties constructeurs.

Les accessoires compris dans l’achat de votre piscine

Cela vous intéressera en fonction de l’usage que vous ferez de votre piscine. S’il s’agit d’une piscine décorative, peu grande, vous n’aurez pas de besoin particulier. Mais si vous souhaitez une piscine pour vous amuser ou faire du sport, il est important qu’elle soit dotée de certains accessoires.

On va distinguer plusieurs catégories d’accessoires :

Les accessoires pour l’entretien

Les accessoires décoratifs

Les accessoires ludiques

Pour les accessoires d’entretien, on retrouve notamment les épuisettes ou les aspirateurs de piscines. Les fontaines ou les plongeoirs font partie des accessoires décoratifs. Les accessoires ludiques s’achètent même en grande surface : ce sont par exemple des bouées ou des palmes.

Sachez que plus vous aurez d’accessoires inclus au moment de votre achat, moins vous aurez de dépenses supplémentaires à faire par la suite.

Le prix, un critère de premier choix

C’est sans doute le mot qui est sur toutes les lèvres lorsqu’on achète une piscine : « ça va me coûter combien tout ça ? ». Sachez-le : une piscine peut coûter de 1,200$ à 5,000$. C’est pourquoi le prix est l’un des critères de choix les plus importants : il faut penser en termes de rapport qualité/prix. Inutile d’investir dans une piscine olympique si vous vivez seul, ou bien dans une piscine décorative si vous aimez en profiter l’été.

Les éléments qui feront varier le prix sont :

Le type de piscine choisi : hors sol, demi-sol

Le type de revêtement et de matériaux

La longueur, largeur et profondeur

Les accessoires associés

Comptez en moyenne 450$ par an pour un entretien professionnel de votre piscine, en sus du prix d’achat initial.

L’achat d’une piscine n’est pas un achat anodin, comme vous pourriez acheter une table pour l’aménagement de votre patio. La piscine doit être entretenue et doit convenir à votre extérieur, c’est pourquoi ces 5 critères sont essentiels. À vous de finaliser la décision en fonction de vos goûts !