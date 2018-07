5 astuces pour en finir avec le stress

Rythme de vie effréné, contrariété au boulot, situations de la vie compliquées, s’il est difficile de ne pas se laisser envahir par le stress, il est possible d’en diminuer les effets et donc de le contrôler.

1.Respirer lentement et profondément

Les exercices de respiration sont préconisés, surtout si le stress est chronique. Une sophrologue peut vous donner des exemples d’exercices à faire où que vous soyez au moment où le stress survient.

Respirez lentement et profondément, il faut inspirer par le nez et expirer par la bouche, mieux, gonflez le ventre en inspirant et rentrez-le en expirant. L’oxygénation des organes réduit les tensions, détend le corps et ralentit la production de l’hormone du stress, le cortisol.

2.Se faire masser

Le massage active la circulation du sang contribuant ainsi à détendre les muscles et les tissus mous. Le massage stimule aussi la production d’endorphine et de sérotonine, des hormones du bien-être. Même l’automassage réduit le stress.

3.Méditer

La méditation peut aider à diminuer le niveau de cortisol, la tension, le rythme cardiaque et respiratoire. En jouant sur le mental et le corps, elle est propice au bien-être.

On peut méditer partout, même au travail. Il suffit de visualiser une image, un lieu que vous aimez, un souvenir de vacances, une situation apaisante et de rester concentré sur celle-ci quelques instants pour détourner votre esprit de la situation de stress.

Il y a plusieurs types de méditation, le mieux est de s’inscrire à un cours pour en apprendre davantage.

4.Se dépenser

La dépense physique est un exutoire : elle génère des endorphines et augmente le taux de sérotonine contre l’anxiété. Toutes les activités sportives sont conseillées, surtout celles qui permettent de se défouler : s'inscrire dans une salle de sport à Montréal, marcher, courir, faire du vélo, danser… Mais aussi celles qui favorisent la détente : le stretching, le yoga, le jardinage, la pêche.

5.Écouter de la musique

La musique classique en particulier est apaisante, mais du moment que ce que vous écoutez vous plaît, vous profiterez de tous ses bienfaits. Des études scientifiques montrent que la musique ralentit le rythme cardiaque et stimule les neurohormones, comme la dopamine par exemple. Elle éviterait même les burn-out.

Inscrivez-vous à un cours de pratique instrumentale, fredonnez au bureau ou ménagez-vous quelques parenthèses, les écouteurs dans les oreilles.