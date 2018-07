5 critères de choix d’une bonne literie

La technologie et l’innovation sont les arguments de vente le plus souvent utilisés dans le secteur de la literie. Face à une surenchère souvent prometteuse, il ne faut pas occulter que le choix d’un matelas et d’un sommier doit se faire en regard de vos propres problèmes : mal de dos, insuffisance veineuse, sommeil agité, ronflement… Voici quelques conseils avisés pour vous y aider.

Le choix du matelas

La fermeté est un critère très subjectif. Elle est fonction de vos goûts, mais aussi de votre morphologie.

Ainsi, les matelas à mémoire de forme, le haut de gamme actuellement, ne conviennent pas à tout le monde. Certains les trouvent même trop enveloppants et éprouvent des difficultés à bouger. Il faut donc le choisir à haute densité pour plus de fermeté.

Les matelas classiques en mousse, en latex et à ressort ont également une fermeté variable selon la densité du garnissage. Si les mouvements sont difficiles ou que votre coude s’y enfonce, il sera trop mou. Si en revanche une fois allongé, vous ne pouvez pas passer la main sous vos reins, il sera trop dur.

Vous l’avez compris, on ne peut pas acheter un matelas sans l’essayer. Mieux vaut donc se rendre dans un magasin de matelas et prendre son temps pour le choisir. À noter que les matelas à ressorts ensachés proposent un meilleur soutien.

Les dimensions pour un couple sont idéalement 160 cm de large. Pour être à la bonne dimension, rajoutez 20 cm de longueur par rapport à votre taille. L’indépendance est importante en cas de changement de position fréquente de l’un des deux conjoints, mais aussi pour compenser les différences de morphologie. Les matelas à ressorts ensachés, en latex ou à mémoire de forme sont les plus indiqués. Le traitement antibactérien est réalisé à partir d’insecticides. Pour un environnement plus sain, posez-le sur un sommier à lattes, il sera mieux aéré. Le bifaces a pour seul intérêt de penser à le retourner au moins deux fois par an pour éviter le tassement de la garniture. N’oubliez pas de le faire pivoter tête pied également.

Le sommier

Le sommier contribue au confort du matelas, il a un rôle d’amortisseur. Les sommiers à lattes conviennent bien aux matelas en mousse ou en latex et les sommiers à ressorts aux matelas eux aussi à ressorts (meilleure souplesse et moelleux).