5 conseils pour trouver rapidement un emploi à la fin de ses études

Les études correspondent le plus souvent à une période d’insouciance même si l’on est obligé de prendre un job pour les financer. Quand enfin le diplôme est en poche, la réalité nous rattrape bien vite : le marché du travail avec pour seul horizon l’incertitude ! Selon le secteur d’activité, le délai pour trouver un emploi sera plus ou moins long. Voici quelques conseils pour vous aider à aller plus vite.

1.Organiser sa recherche

Le moment est venu de faire le point sur le type d’emploi que vous recherchez. Déterminez vos points forts et vos points faibles pour connaître exactement vos attentes et vos besoins.

Passez cette introspection constructive, il va falloir vous renseigner sur la situation du marché dans votre secteur d’activité. Le site Emploi Québec vous propose un lien utile pour cette analyse.

2.Écrire son CV

Vos compétences sont essentielles, vous devez les valoriser au mieux pour convaincre. De nombreux outils en ligne vous aideront à les présenter, tout autant que votre lettre de présentation. Ceci est d’autant plus important que vous ne serez jamais seul à postuler pour un même emploi, il vous faut vous démarquer de vos concurrents.

3.Multiplier les sources de recherches

Vous devez être présent partout pour multiplier vos chances de trouver un emploi.

Les sites de placement en ligne par exemple permettent de faire des recherches ciblées par thème, pour trouver un emploi de pharmacien par exemple et vous mettent en relation avec des offres d’emploi déposées par des chefs d’entreprise ou les DRH.

Les agences de recrutement en ligne sont également intéressantes.

La rubrique offre d’emploi sur le site Emploi Québec est à consulter fréquemment.

Les clubs de recherche d’emploi vous occuperont à plein temps.

Les petites annonces sur les sites comme Indeed ou Jobillico où vous publierez votre CV et créerez une alerte.

Votre réseau de connaissances.

4.Trouver un stage

Vous avez bien sûr envie de gagner votre vie tout de suite, mais un stage peut être un bon tremplin pour y parvenir. Il vous permettra d’observer un environnement professionnel et d’entrer en contact avec un employeur potentiel.

5.Déposer une annonce sur le réseau social professionnel

LinkedIn est un réseau social incontournable pour se constituer un carnet de contacts. Vous y consulterez les annonces publiées et vous mettrez votre profil bien renseigné en ligne. De nombreuses entreprises et agences de recrutement y sont déjà présentes. Et puis vous aurez l’opportunité de discuter avec des professionnels.