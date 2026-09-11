Stationnement: nouvelle politique de paiement pour les installations de Santé Québec Lanaudière

Une nouvelle Politique concernant l’exploitation des parcs de stationnement entrera en vigueur dans les installations de Santé Québec Lanaudière à compter du 14 septembre.

Cette politique s’appliquera à l’ensemble des utilisateurs de leurs stationnements commerciaux, conformément à la directive ministérielle encadrant les activités de stationnement des établissements publics et en cohérence avec ce qui se fait déjà dans la plupart des établissements de santé et de services sociaux du Québec.

Pour les usagers, les principaux changements apportés sont les suivants :

- installation d’une borne de paiement à l’entrée des stationnements de certaines installations du nord de Lanaudière (Centre hospitalier De Lanaudière, GMF-U du Nord de Lanaudière, Pavillon de soins palliatifs et de fin de vie, Centre d’hébergement Sylvie-Lespérance, Centre d’hébergement Saint-Eusèbe);

- enregistrement et paiement exigés dès l’arrivée, directement sur le site pour les installations nommées ci-haut.

À noter que les tarifs de stationnement restent inchangés et les deux premières heures demeurent gratuites. Toutefois, l'enregistrement à la borne est obligatoire pour tous les usagers, même pour un court arrêt ou un départ prévu avant la fin de la période de gratuité de deux heures.

À leur arrivée dans l’un des stationnements des installations visées, les usagers doivent donc se rendre à la borne, entrer les informations demandées et assurer le paiement nécessaire. L’utilisation de la borne a été conçue pour être simple et intuitive.

Payer et gérer le stationnement à distance

L'application Passport Parking Canada permet aux usagers de gérer leur stationnement à distance. Elle offre la possibilité de payer en ligne, de recevoir des alertes avant l'expiration du temps et de prolonger la durée de la session depuis un téléphone intelligent.

Bien que l’utilisation de l’application soit vivement recommandée, il est toujours possible de régler le solde excédentaire directement à une borne. Il est à noter qu’au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL), plusieurs bornes sont mises à la disposition des usagers, dont une à l’entrée de l’urgence.

Gestion plus efficace des stationnements

Durant les premiers jours de cette transition, des agents de stationnement et des membres de l’équipe de sécurité seront sur place pour bien accompagner les usagers et les aider à effectuer leur paiement, au besoin.

Soulignons que cette nouvelle politique de stationnement vise à assurer une gestion plus efficace des stationnements, à maintenir une circulation sécuritaire et ordonnée et à optimiser le nombre de places disponibles.

En cas de non-respect des règles, des mesures pourront être appliquées, allant de l’émission d’un avertissement ou d’un avis de réclamation, jusqu’au remorquage. À cet égard, nous remercions tous les utilisateurs des stationnements pour leur précieuse collaboration.

Bon à savoir

L’utilisation d’une carte de débit ou de crédit pour le paiement à la borne est fortement recommandée puisque la borne ne distribue pas de monnaie. Le paiement en argent est accepté, mais le montant exact est exigé.

Les usagers nécessitant des services fréquents ou les proches d’un résident en centre d’hébergement, en maison des aînés ou en maison alternative peuvent se prévaloir d’une tarification spéciale.