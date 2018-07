11 étudiantes finissantes ont terminées avec succès leur formation

Le 27 juin dernier, les partenaires du sous-comité Développement des compétences du Comité pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées de Lanaudière (CIME-PHL) ainsi que les intervenants, enseignants, parents et amis des participantes du programme d’intégration socioprofessionnelle - Commis de bureau se sont réunis à la salle de l’Envol du Centre multiservice des Samares afin de célébrer la réussite de 11 étudiantes finissantes.

Teintée de beaucoup d’émotions et de fébrilité, la soirée avait pour but de souligner le travail acharné et la persévérance dont ont fait preuve les étudiantes diplômées, franchissant ainsi une étape importante d’un processus de longue haleine.

Le programme d'intégration socioprofessionnelle

Rappelons que le programme d’intégration socioprofessionnelle adapté en informatique et en bureautique était un projet pilote qui a été mis sur pied par les partenaires du comité CIME-PHL afin de favoriser l'employabilité des personnes ayant des limitations fonctionnelles dans Lanaudière.

Au départ, 17 personnes ont entrepris la formation à l’automne 2017. Parmi celles-ci, 11 ont terminé avec succès leur formation et sont aujourd’hui prêtes à intégrer le marché du travail. À travers d’un cours offert au Centre multiservice des Samares, ces personnes ont reçu l’opportunité d’acquérir des compétences tout en respectant leurs rythmes et capacités.

Tout au long de leur parcours qui s’est étalé sur 560 heures, les élèves ont suivi différents types d’ateliers et formations, notamment afin de maîtriser la suite Office ainsi que quelques notions de base de Sage 50. Le programme leur a également permis le développement des compétences reliées à l’employabilité ainsi qu’une période de stage en entreprise. Les participantes ont eu la chance d’être entourées de ressources compétentes et passionnées.

Les partenaires du sous-comité Développement des compétences du CIME-PHL souhaitent remercier les intervenants et les enseignants impliqués dans le projet qui s’est étalé sur plus d’un an. Ils désirent également féliciter chacune des participantes pour leur belle réussite.

À la suite de cette formation, certaines finissantes ont déjà eu l’occasion de trouver un emploi tandis que d’autres sont à la recherche d’un lieu de travail.

Les employeurs qui ont des postes à offrir à ces étudiantes sont invités à communiquer avec Marie-Pier St-Amour Désilets au Service Spécialisé de Main-d’œuvre Essor II, en composant le 450 932-1818, au poste 201.