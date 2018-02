Article commandité

On pense souvent qu’il ne faut pas faire de sport lorsqu’on a mal au dos. C’est faux. L’inactivité est néfaste pour le dos. À défaut, le risque est de développer à terme une hernie discale ou de l’arthrose cervicale. Il faut donc impérativement muscler son dos. Certains sports sont à cet égard vos meilleurs alliés à condition qu’ils n’exercent pas de pression mécanique sur les disques intervertébraux dont le rôle est justement de l’amortir. Voici donc les 5 meilleurs sports contre le mal de dos.

Le stretching

Le stretching est intéressant dans la mesure où il combine musculation et étirement. Il sollicite les muscles profonds développant la mobilité musculaire et articulaire. Son petit plus ? Il soulage les douleurs du dos.

La natation

Plébiscitée par tous les professionnels de santé, la natation est le sport le moins traumatisant. L’eau amortit les mouvements, le dos est en apesanteur. La pression sur les disques intervertébraux est donc limitée, vos vertèbres n’étant pas comprimées par le poids de votre corps.

Les mouvements favorisent le gainage musculaire sans heurts et les étirements naturels. Il faut cependant éviter les cambrures : préférez la brasse coulée ou le dos crawlé. Si vous n’aimez pas nager, l’aquagym vous procurera les mêmes bienfaits.

Le vélo

L’avantage du vélo est qu’il ne provoque ni tension ni dissymétrie. Il libère au contraire la masse corporelle. Une condition toutefois : se tenir bien droit sur la selle. Pour cela, vous devez relever la potence et baisser la selle. Le mieux est de vous faire conseiller dans une boutique de vélos au Québec. Évitez tout de même la pratique du VTT sur terrain accidenté.

La marche

Marcher muscle le dos tout en douceur. Vous pouvez vous adonner aux plaisirs de la randonnée autant que vous le souhaitez, bien chaussé et sac à dos léger bien sûr. Les grandes enjambées qui provoquent une torsion de la colonne vertébrale seront remplacées par davantage de petits pas.

On peut marcher partout ! L’idéal serait de prévoir 30 minutes par jour au moins.

Le yoga

Impossible de se blesser avec le yoga. Les mouvements sont lents et les postures statiques. La musculation est donc profonde. Associé à des exercices de respiration, le yoga détresse. Vos douleurs cervicales et dorsales seront apaisées.

La pratique d’un sport est donc bénéfique pour votre dos. Si vous n’avez pas le temps, faites au moins des gainages à la maison.