Perte de dents : quels sont les facteurs de risques ?

Les dents se soutiennent les unes les autres. En cas de vide, la dent voisine aura tendance à se déplacer pour le combler. Les espacements ainsi créés seront des réservoirs pour les aliments et des facteurs de caries. Mais surtout, en basculant, elle peut entraîner l’os de la mâchoire.

Si l’extraction concerne une dent du bas, celle du haut n’étant plus soutenue se déchaussera, rendant votre gencive très vulnérable aux attaques de bactéries. La plaque dentaire s’accumulera, des maladies peuvent apparaître.

La perte d’une ou plusieurs dents occasionne une surcharge de travail pour les autres qui s’useront plus vite. Si plusieurs dents manquent au fond, votre mâchoire ne sera plus calée. A la longue, vous éprouverez des douleurs articulaires, des contractures musculaires ou des craquements.

Les conséquences osseuses sont plus dramatiques encore. Au bout de 6 mois seulement, 30% du tissus osseux sera résorbé et 50% au bout de 1 an.