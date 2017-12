SEO vs SEM : quelle est la différence ?

Article commandité

Dans le jargon des acronymes web, il n’est pas toujours facile de se retrouver. À quoi fait-on référence lorsque l’on parle de SEO et de SEM, deux pratiques similaires caressant le même but, soit celui d’augmenter votre visibilité sur les moteurs de recherche? Petit tour d’horizon de ces deux pratiques essentielles au succès de toute bonne campagne de marketing web.

Le SEO, pour de meilleurs résultats naturels

Acronyme de Search Engine Optimisation en anglais, le SEO est appelé référencement en français. Il fait référence aux techniques déployées pour améliorer le positionnement naturel d’une entreprise sur la toile. Normalement, le SEO désigne uniquement les activités réalisées dans le but de rehausser votre classement dans les résultats naturels des moteurs de recherche. Il comprend l’optimisation du contenu web, le link building ainsi que d’autres pratiques visant à augmenter la popularité et l’autorité d’un site aux yeux des moteurs de recherche.

Les résultats naturels apparaissent en tête des classements lors d’une requête, soit juste en dessous des annonces sponsorisées, qui elles, sont situées complètement en haut.

Le référencement payant, pour des liens sponsorisés

Le référencement payant, pour sa part, fait référence aux publicités qu’une compagnie achète sur les moteurs de recherche. Ces publicités sont vendues par les moteurs de recherche eux-mêmes sous forme de publicités en ligne telles que AdWords et prennent la forme de liens sponsorisés situés en tête des moteurs de recherche. Pour certaines requêtes, les publicités sont invisibles, tandis que pour d’autres mots clés, par exemple « immobilier à Montréal », elles abondent.

Le système de prix de telles campagnes fonctionne par enchères sur des mots clés. L’avantage est que le client ne paie que si un internaute clique sur son lien ; sinon, il ne paie pas. On appelle également cette forme de publicité Pay Per Click ou PPC. Un autre avantage de cette forme de SEO est que cela assure au client un positionnement dans les premiers résultats, tandis que dans le cadre du référencement naturel, le positionnement n’est pas garanti. Le service de publicités en ligne le plus populaire est sans contredit Google AdWords.

Chacune des deux formes de SEO possède ses avantages et ses inconvénients. Un spécialiste en SEO saura vous renseigner sur la forme la mieux appropriée à adopter en fonction de vos besoins.

Le SEM : un ensemble de techniques visant à accroître la visibilité web

Le SEM (Search Engine Marketing), pour sa part, fait référence à l’ensemble des techniques déployées dans le cadre d’une campagne de marketing web pour améliorer le classement d’un site sur les moteurs de recherche. Il comprend donc autant les techniques visant à obtenir du trafic gratuit (SEO naturel) que celles visant à obtenir du trafic payant (SEO payant).

N’hésitez pas à faire appel à un expert

Vous ne savez pas quel référencement choisir entre le SEO payant et le SEO naturel ? Demandez les conseils de professionnels pour savoir lequel correspond le mieux à vos objectifs. Ceux-ci seront en mesure de vous guider dans votre démarche.